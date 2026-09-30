Chăm lo người cao tuổi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Quan tâm, chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố chú trọng, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến sự chung tay của cộng đồng, công tác người cao tuổi ngày càng triển khai thiết thực, không chỉ đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, phụng dưỡng mà còn tạo môi trường để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín, đóng góp cho gia đình và xã hội. Qua đó, truyền thống "kính lão - trọng thọ” được lan tỏa bằng những hành động cụ thể, trở thành một nét đẹp bền vững trên địa bàn.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trò chuyện cùng người cao tuổi, đảng viên 80 năm tuổi đảng tại phường Việt Hưng.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, nhu cầu được chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe người cao tuổi cũng ngày càng lớn. Từ những cuộc khám định kỳ, sàng lọc phát hiện bệnh đến việc theo dõi, quản lý sức khỏe tại cộng đồng, công tác chăm sóc người cao tuổi đang được các cấp ngành, địa phương quan tâm, chủ động tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh; góp phần để người cao tuổi sống khỏe, sống vui và an tâm tuổi già.

Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe theo Quyết định số 1116/QĐ-TTg (ngày 22/6/2026) của Thủ tướng Chính phủ. Chính sách mới mang lại quyền lợi thiết thực cho người cao tuổi, đồng thời tạo cơ sở để công tác chăm sóc sức khỏe chuyển mạnh từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh, sàng lọc, theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài ngay từ cơ sở.

Người cao tuổi phường Móng Cái 1 được test nhanh tiểu đường, đo huyết áp trong chương trình khám bệnh lưu động do Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức.

Thực hiện chủ trương này, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi được triển khai thiết thực, gần dân, sát cơ sở. Theo thống kê, toàn thành phố có trên 1,438 triệu người thuộc diện được rà soát, lập danh sách để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc. Trong đó, có 235.154 người từ đủ 60 tuổi trở lên. Tính đến nay, hơn 99% người cao tuổi trong toàn thành phố đã được khám sức khỏe.

Cùng với tổ chức khám, sàng lọc sức khỏe, các địa phương quan tâm bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ những trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn; tổ chức thăm khám tại nhà đối với người không thể đến cơ sở y tế. Qua đó, việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi từng bước trở thành hoạt động thường xuyên; giúp phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, theo dõi diễn biến sức khỏe và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi ngay từ cộng đồng.

Người cao tuổi khu 5, phường Hạ Long, được bố trí xe đưa đón đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) để khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí.

Tại phường Hạ Long, những tháng qua, hình ảnh các chuyến xe đưa đón người cao tuổi từ khu dân cư đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) để khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Trên mỗi chuyến xe là những lời hỏi thăm, sẻ chia và niềm vui của các cụ khi được quan tâm, chăm sóc. Với nhiều người cao tuổi, việc được khám, sàng lọc bệnh và được hỗ trợ trong quá trình đi lại giúp các cụ thêm yên tâm, cảm nhận rõ sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng.

Ông Lê Trung Cấp (tổ trưởng tổ 1, khu phố 5, phường Hạ Long) chia sẻ: Trong tổ có gần 15 cụ được khám tại nhà và gần 20 cụ được bố trí xe đưa đón. Bà con, nhất là người cao tuổi, phấn khởi lắm. Các cụ được con cháu đưa ra tận xe, địa phương bố trí phương tiện đưa đi, đưa về, đến nơi lại được các y, bác sĩ tận tình kiểm tra sức khỏe mà không phải lo chi phí. Với những người tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn, bác sĩ còn đến tận nhà thăm khám, tư vấn, phát thuốc. Có xe đưa đón, các cụ yên tâm hơn nhiều. Qua những việc làm cụ thể ấy, chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của địa phương, thấy rất ấm lòng. Hạnh phúc đôi khi cũng chỉ giản dị như vậy...

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng đã và đang được triển khai từ cơ sở đến các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu. Toàn thành phố hiện duy trì 208 câu lạc bộ liên thế hệ, đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại hộ gia đình ở 54 xã, phường, đặc khu.

Tại các cơ sở y tế, hệ thống khám, điều trị và chăm sóc người cao tuổi từng bước được củng cố. Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh giữ vai trò chuyên sâu, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở. Một số bệnh viện, như: Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã thành lập khoa Lão khoa bố trí khu vực khám, giường bệnh ưu tiên cho người cao tuổi.

Đáng chú ý, sau 2 tháng thành lập, Viện Lão khoa (Sở Y tế) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 12 người cao tuổi, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc đối với những trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, cần sự hỗ trợ thường xuyên. Năm 2026, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh tiếp tục đầu tư thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có robot phục hồi chức năng Erigo Pro và công nghệ chụp cắt lớp võng mạc tích hợp AI, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị trong bối cảnh người cao tuổi ngày càng có nhu cầu lớn về quản lý bệnh mạn tính và phục hồi chức năng.

Lãnh đạo phường Hà Lầm trao tặng quà Người cao tuổi nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, thành phố Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách an sinh, trợ giúp thiết thực, nhất là đối với người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình: Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng, đồng thời mở rộng diện thụ hưởng, trong đó có người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 70-75 tuổi không có vợ hoặc chồng, không có con, hoàn cảnh khó khăn.

Phường Hà Lầm tổ chức Phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Cùng với đó, Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ ngân sách địa phương cho người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được hưởng hỗ trợ từ chính sách khác, góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nhất là với người chưa có lương hưu. Đối với người cao tuổi đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự chăm sóc, không có người phụng dưỡng, thành phố thực hiện tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cá nhân hằng năm bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 21 triệu đồng/người/năm. Khi đối tượng qua đời, chi phí mai táng được hỗ trợ bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 35 triệu đồng. Qua đó, chính sách chăm lo người cao tuổi được triển khai theo hướng bao phủ rộng hơn, hỗ trợ thiết thực hơn, nhất là với những người cao tuổi yếu thế, khó khăn.

Câu lạc bộ Liên thế hệ giúp nhau của người cao tuổi phường Hà Lầm biểu diễn bài tập dưỡng sinh, nâng cao sức khoẻ.

Những ngày qua, tại các địa phương, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được triển khai thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Lễ phát động ngày 14/9 thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ gần 300 triệu đồng. Từ nguồn lực này, cùng sự chủ động của các địa phương, tổ chức hội, nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức sôi nổi.

Bà Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm, khẳng định: Cấp ủy, chính quyền phường Hà Lầm luôn xác định chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trên địa bàn hiện có gần 5.000 người cao tuổi; cùng với kiện toàn tổ chức Hội, phường chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa, thể dục thể thao. Phường duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đồng thời thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, tạo môi trường để người cao tuổi giao lưu, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đặc biệt, tới đây phường sẽ triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, trao tặng huy hiệu cho các đảng viên 55 tuổi đảng tại phường Cửa Ông.

Những việc làm ý nghĩa thời gian qua khẳng định Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, MTTQ thành phố và sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị; qua đó tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín, tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng và sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, khẳng định: Công tác người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội, cần gắn hài hòa giữa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bảo đảm để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, hạnh phúc, có ích. Thành phố đồng thời đổi mới tư duy, xác định người cao tuổi là chủ thể, là nguồn lực quan trọng, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Từ tháng 6/2026, sau khi chuyển đổi mô hình từ Ban đại diện sang Hội Người cao tuổi, tổ chức hội nhanh chóng ổn định, duy trì hoạt động liên tục. Toàn thành phố hiện có 54 hội cấp xã, phường, đặc khu; 624 chi hội, gần 170.000 hội viên trong tổng số gần 248.000 người cao tuổi. Hội đã tổ chức thành công Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 và cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở.

Hội Người cao tuổi phường Đông Triều tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ.

Phát huy vốn sống, kinh nghiệm và uy tín, nhiều người cao tuổi tiếp tục tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, người cao tuổi từng bước tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp; góp phần phát triển kinh tế bạc, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, được tôn trọng và phát huy giá trị trong cộng đồng.

Năm 2025, toàn thành phố có 14.478 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và hội xã hội ở cơ sở; 4.160 người tham gia hoạt động kinh tế, trong đó 1.726 người là chủ trang trại, doanh nghiệp. Các phong trào do Hội Người cao tuổi triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực; góp phần tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, được tôn trọng và phát huy giá trị trong cộng đồng.

Ở tuổi 80, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất, vẫn miệt mài với công việc kinh doanh.

Trong đó, phải kể đến phong trào “Người cao tuổi bảo vệ môi trường”, 1.447 chi hội đóng góp khoảng 850.000 ngày công vệ sinh đường làng, ngõ phố, khu dân cư, bãi biển, nơi công cộng; xây dựng các mô hình phân loại rác, tuyến đường kiểu mẫu, đô thị văn minh. Gia đình cán bộ, hội viên hiến khoảng 29.000m² đất xây dựng hạ tầng; 45 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tham gia trồng, chăm sóc cây xanh. Người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò nêu gương; góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, văn minh. Cùng với đó, Hội Người cao tuổi thành phố bước đầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu người cao tuổi.

Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất, chủ trì buổi sinh hoạt chi uỷ.

Ở tuổi 80, ông Nguyễn Hữu Tuyên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất, vẫn miệt mài với công việc kinh doanh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu đô thị; kinh doanh nhà hàng, du lịch, dịch vụ khách sạn, tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Với ông, tuổi tác là vốn quý về kinh nghiệm, bản lĩnh, uy tín và các mối quan hệ xã hội được tích lũy qua nhiều năm, giúp ông tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và đóng góp cho địa phương.

Ông Tuyên chia sẻ: Người cao tuổi có vốn, có kinh nghiệm và có những mối quan hệ xã hội quý giá được tích lũy qua nhiều năm. Đây là nguồn lực cần được phát huy trong phát triển kinh tế. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng; đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự chủ động của mỗi doanh nghiệp, rất cần những cơ chế, chính sách phù hợp để người cao tuổi làm kinh tế có thêm điều kiện phát huy năng lực, tạo việc làm, đóng góp cho doanh nghiệp, địa phương và quê hương.

Hội Người cao tuổi phường Đông Triều phối hợp cùng các đơn vị thăm hỏi, tặng quà cho các hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Đông Triều, cho biết: Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo sân chơi để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, gắn kết cộng đồng. Gần đây, chương trình giao lưu văn nghệ với 11 đội, 19 tiết mục thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia, cổ vũ. Hội cũng vận động xã hội hóa trao quà cho 33 người cao tuổi, trị giá gần 7 triệu đồng; huy động doanh nghiệp ủng hộ 10 triệu đồng chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể thấy, những hoạt động cụ thể ở cơ sở, công tác chăm lo người cao tuổi đang từng bước đi vào chiều sâu; gắn chăm sóc với phát huy vai trò, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh, cho biết: Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố luôn quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng. Trong giai đoạn phát triển mới, Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức; phát huy vai trò "Tuổi cao - Gương sáng", để người cao tuổi không chỉ được chăm sóc mà còn được phát huy, nêu gương, cống hiến, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Từ bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe đến tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, thành phố Quảng Ninh từng bước xây dựng hệ thống chính sách chăm lo người cao tuổi theo hướng toàn diện, lâu dài. Qua đó, người cao tuổi có cuộc sống ổn định, khỏe mạnh, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và trí tuệ trong gia đình, cộng đồng, đóng góp vào xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc.

Thực hiện: Trúc Linh

Trình bày: Vũ Đức