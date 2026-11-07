Xây dựng đơn vị điểm từ mỗi hành trình an toàn

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm về an toàn giao thông (ATGT) năm 2026, Bộ CHQS thành phố gắn xây dựng văn hóa giao thông với quản lý quân nhân, nâng cao chất lượng phương tiện và củng cố hạ tầng doanh trại.

Bộ CHQS thành phố tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về nồng độ cồn và các quy định về bảo đảm trật tự, ATGT đối với lực lượng dân quân - tự vệ điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Năm 2026, việc đưa lực lượng thường trực xuống ban CHQS cấp xã, tổ chức lại các ban chỉ huy phòng thủ khu vực thành trung đoàn bộ binh đặt ra khối lượng lớn nhiệm vụ cơ động, vận chuyển, thu hồi, điều chuyển vật chất, trang bị kỹ thuật. Cùng thời gian này, đơn vị phải bảo đảm vận chuyển phục vụ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã. Tần suất hoạt động của phương tiện quân sự và cá nhân cao, địa bàn rộng, có vùng núi, biển đảo, đường sá còn khó khăn…

Thực tế này đòi hỏi công tác bảo đảm ATGT phải theo sát yêu cầu nhiệm vụ, kiểm soát chặt chẽ từ người điều khiển đến tình trạng phương tiện và quá trình cơ động, vận chuyển. Vì vậy, việc xây dựng đơn vị điểm về ATGT được triển khai gắn với những vấn đề cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, lấy phòng ngừa làm chính, tập trung khắc phục các khâu còn yếu. Trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy được đề cao, cùng với đó là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chấp hành pháp luật giao thông.

Để hình thành ý thức tự giác, kiến thức pháp luật được đưa vào sinh hoạt hằng ngày qua mô hình “mỗi ngày 1 điều luật” trên loa truyền thanh nội bộ và các trang mạng xã hội, fanpage. Nội dung ATGT được lồng ghép trong giờ đọc báo, điểm tin sáng, ngày pháp luật, ngày kỹ thuật. Đại tá Tiêu Văn Lẫm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Bộ CHQS thành phố yêu cầu 100% quân nhân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự ATGT; đồng thời phối hợp kiểm soát quân sự, vệ binh thường xuyên và đột xuất kiểm tra nồng độ cồn, giấy tờ, điều kiện phương tiện, kiên quyết ngăn ngừa vi phạm và tai nạn giao thông do lỗi chủ quan.

Bộ CHQS thành phố phối hợp với Trạm Kiểm định số 7 Quân khu 3 tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô quân sự đợt 1 năm 2026.

Việc kiểm tra được tiến hành trước, trong và sau mỗi chuyến công tác. Người điều khiển không bảo đảm điều kiện, tâm lý, sức khỏe; phương tiện không đủ điều kiện đều không được tham gia giao thông. Trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, đơn vị phối hợp với gia đình, địa phương quản lý việc sử dụng mô tô, xe gắn máy, nhất là với quân nhân làm việc phân tán, độc lập.

Cùng với quản lý là bồi dưỡng kỹ năng. 10 tháng đầu năm, đơn vị tham gia tập huấn cho 189 cán bộ chủ chốt; ôn luyện, kiểm tra kỹ năng nghề cho 12 lái xe quân sự; huấn luyện bổ túc lái xe thiết giáp BTR cho 10 lái xe kiêm nhiệm. Có 856 lượt cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện tại chức; 4 lái xe được huấn luyện bổ túc lái xe tác chiến tại Lữ đoàn 454, Quân khu 3. Qua kiểm tra kiến thức pháp luật trên máy tính kết nối mạng quân sự, 521 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đều đạt yêu cầu.

Để người lái có phương tiện bảo đảm an toàn, đơn vị duy trì kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. 100% phương tiện đưa vào sử dụng phải chấp hành quy định về lệnh điều phương tiện, giấy công tác, đăng ký, chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật. Xe hết niên hạn hoặc chưa qua kiểm định đạt tiêu chuẩn không được sử dụng. Trong doanh trại, 870m đường nội bộ cơ quan được cải tạo, mở rộng, trải nhựa; hệ thống chiếu sáng, biển báo, gương cầu được kiểm tra, sửa chữa, bổ sung với tổng số 93 bộ các loại.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế trong tuyên truyền, quản lý quân nhân và phương tiện, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Qua đó, đưa yêu cầu xây dựng đơn vị điểm về ATGT thành nền nếp chấp hành của mỗi cán bộ, chiến sĩ.