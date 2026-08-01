Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương

Theo cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Thư viện Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 258/2026/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị định 258 có hiệu lực từ ngày ban hành 30/6/2026. Các chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với người làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trực tiếp, thường xuyên, nhà khoa học, chuyên gia và người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được áp dụng kể từ ngày 1/1/2026.

Trong danh sách ngoại ngữ hiếm được quy định kèm theo Nghị định có 23 ngoại ngữ.

Danh sách các ngoại ngữ hiếm quy định kèm theo Nghị định số 258/2026/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội

Tại Nghị định 258 quy định, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).

Công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, tổ chức trực tiếp, thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế được công nhận là người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm khi đáp ứng các điều kiện sau:

Sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ hiếm trong các hoạt động chuyên môn như trao đổi nghiệp vụ, biên-phiên dịch đối ngoại, đàm phán với đối tác nước ngoài sử dụng ngoại ngữ hiếm, soạn thảo văn bản, nghiên cứu, giảng dạy hoặc tham gia trực tiếp các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế;

Được cơ quan quản lý trực tiếp đánh giá, xác nhận bằng văn bản về nhu cầu và hiệu quả sử dụng ngoại ngữ hiếm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Được Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm công nhận.

Nghị định số 258 cũng quy định quy trình xét duyệt, công nhận cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm, theo đó Bộ Ngoại giao chủ trì thành lập Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm do một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Chủ tịch, thành viên gồm đại diện các cơ quan có liên quan và một số cơ sở đào tạo, chuyên gia độc lập về ngoại ngữ hiếm. Định kỳ hằng năm, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập danh sách giới thiệu người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm (nếu có) gửi Bộ Ngoại giao; Trên cơ sở kết quả đánh giá của Hội đồng xét duyệt ngoại ngữ hiếm, Bộ Ngoại giao phê duyệt danh sách người sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm...