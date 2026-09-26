Siết chặt thu chi đầu năm

Ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục Quảng Ninh tăng cường quản lý các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, không để phát sinh những khoản thu ngoài quy định.

Trước thềm năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT ban hành công văn số 2477/SGDĐT- KHTC về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2026-2027 và công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tại các cơ sở giáo dục công lập.

Hoạt động học theo nhóm tại lớp 7A7, Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long).

Theo đó, Sở đã đề nghị UBND xã, phường, đặc khu, thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập tiến hành kiểm soát chi phí học tập, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Cùng với đó, phải công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm. Sở GD&ĐT cũng đưa nội dung quản lý thu, chi vào các cuộc kiểm tra theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra triển khai nhiệm vụ năm học.

Đối với các cơ sở giáo dục, Sở cũng chỉ đạo nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về thu, chi của Bộ GD&ĐT, UBND thành phố, Sở GD&ĐT tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ người học của đơn vị. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc lạm thu; chủ động kiểm tra công tác quản lý thu, chi tại đơn vị; kịp thời xử lý các cá nhân vi phạm, khắc phục sai phạm (nếu có).

Đối với việc thu, chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, ngành cũng chỉ đạo thực hiện thu theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT. Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Bước vào năm học mới, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 87/2026/QĐ-UBND ngày 5/9/2026 quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, các đơn vị này phải xây dựng kế hoạch thu, chi cụ thể; thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, có sự thỏa thuận thống nhất bằng văn bản với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh về mức thu cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, có sự thống nhất của tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường, vì quyền lợi của học sinh.

Trường hợp dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có nội dung chi được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoặc được bố trí từ nguồn kinh phí hợp pháp khác, mức thu từ người sử dụng dịch vụ được xác định trên cơ sở chi phí thực tế hợp lý sau khi đã giảm trừ phần kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc bố trí.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo học tiếng Anh.

Quyết định cũng quy định rõ danh mục các khoản thu, mức thu. Ví dụ như dịch vụ ăn uống, bán trú, hợp đồng thuê người nấu ăn, mức thu tối đa 140.000 đồng/học sinh/tháng; quản lý học sinh trong giờ bán trú, thu tối đa 8.000 đồng/ngày/học sinh; phục vụ bữa ăn thu tối đa 30.000 đồng học sinh/ngày. Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em mầm non ngoài giờ, như đón sớm trả muộn thu tối đa 8.000 đồng/trẻ/ngày; thứ 7 và trong hè thu tối đa 23.000 đồng/ngày/trẻ. Dịch vụ trông giữ phương tiện tham gia giao thông của học sinh, xe đạp thu tối đa 30.000 đồng/xe/tháng, xe máy, xe đạp điện tối đa 50.000 đồng/xe/tháng.

Tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), việc thu, chi đầu năm học luôn được Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện rất cẩn trọng, theo chỉ đạo của ngành, của thành phố. Cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Trọng Điểm, chia sẻ: Năm học này, trường có 2.018 học sinh, 45 lớp. Trường cũng đã triển khai tới giáo viên chủ nhiệm các lớp về hướng dẫn thực hiện các khoản thu, trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố, của Sở GD&ĐT và UBND phường Hạ Long. Đến ngày 27/9, họp phụ huynh toàn trường thì sẽ triển khai tới 100% cha mẹ học sinh.

Khi nhà trường thực hiện nghiêm túc, phụ huynh đồng hành, giám sát và các khoản chi được sử dụng đúng mục đích, nguồn lực sẽ được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố niềm tin, sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh và xã hội.