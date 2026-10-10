CDC Quảng Ninh: Bứt phá trong chuyển đổi số

Ngành Y tế Quảng Ninh xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thuần túy, mà là trụ cột cốt lõi trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đứng trước xu thế đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh đã chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện trên ba trụ cột: Quản trị số, chuyên môn số và dịch vụ số; hướng tới xây dựng mô hình “CDC số - điều hành thông minh - phục vụ người dân”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong chiến lược số hóa của CDC Quảng Ninh là việc thiết lập Kho dữ liệu y tế tập trung (Data Hub). Theo đó, thay vì quản lý dữ liệu phân tán theo từng phần mềm, từng nghiệp vụ, CDC Quảng Ninh xây dựng Kho dữ liệu y tế tập trung, kết nối nhiều nguồn dữ liệu phục vụ y tế dự phòng và quản lý sức khỏe. Hệ thống hướng tới kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các chương trình y tế dự phòng, truyền thông sức khỏe và dữ liệu từ mạng lưới y tế trên địa bàn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Quảng Ninh được Ban Tổ chức Chương trình Biểu dương Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số năm 2026 vinh danh với giải thưởng “Thành tựu Tác động vì Việt Nam Số 2026”, thuộc hạng mục Công nghệ tạo tác động tích cực, tháng 5/2026. Ảnh: Công Sơn (CTV)

Cũng trên nền tảng dữ liệu tập trung, CDC Quảng Ninh từng bước ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa quy trình. Các hướng ứng dụng gồm phân tích xu hướng dịch bệnh, phát hiện bất thường, dự báo nguy cơ, tổng hợp báo cáo, đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ nhằm tự động hóa một số thao tác mà hướng tới thay đổi phương thức quản lý: Từ tổng hợp dữ liệu thủ công sang khai thác dữ liệu phục vụ giám sát, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.

Ông Vũ Quyết Thắng, Giám đốc CDC Quảng Ninh, cho biết: Việc ứng dụng công nghệ số và tự động hóa đã mang lại sự cải thiện rõ rệt trong công tác quản trị và vận hành nội bộ tại CDC Quảng Ninh. Theo đó, đơn vị đã có 95% quy trình quản lý, điều hành được số hóa; 97% dữ liệu chuyên ngành được chuẩn hóa. 100% văn bản hành chính được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử. Thời gian tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất được rút ngắn từ 2-3 ngày xuống dưới 2 giờ; rút ngắn trên 50% thời gian xử lý công việc hành chính, nâng cao 30% năng suất làm việc của cán bộ, nhân viên y tế. Đơn vị cũng giảm tối đa việc in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy, giúp tiết kiệm chi phí vận hành mỗi năm.

Chuyển đổi số tại CDC Quảng Ninh đã trực tiếp lan tỏa giá trị tới từng người dân. Đến nay, hệ thống đã tạo lập và quản lý 1.415.802 Hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ phủ xấp xỉ 98% dân số toàn tỉnh. Hệ thống kết nối liên thông dữ liệu tới 100% cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố. Kết quả này tạo cơ sở vững chắc cho việc quản lý các bệnh không lây nhiễm. Hiện CDC Quảng Ninh đang theo dõi, quản lý sát sao dữ liệu của hơn 71.000 người bệnh tăng huyết áp và hơn 50.000 người bệnh đái tháo đường.

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Quảng Ninh hướng dẫn người dân cài đặt App CDCQN để đăng ký và nhận kết quả các dịch vụ của đơn vị. Ảnh: Công Sơn (CTV)

Đặc biệt, nền tảng số đã góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý trong tiếp cận dịch vụ y tế. Người dân ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa hay hải đảo như Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô, Vân Đồn... đều được quản lý sức khỏe đồng bộ, liên thông với các tuyến tỉnh và trung ương. Thông qua hệ sinh thái số của CDC Quảng Ninh, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện hơn trên môi trường số. Các dịch vụ như đăng ký khám trực tuyến, tra cứu kết quả xét nghiệm, tiếp nhận thông tin truyền thông sức khỏe, phản ánh và tương tác trực tuyến được cung cấp nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện trên ứng dụng App CDCQN. Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ đạt 98%, với tỷ lệ hồ sơ thủ tục được xử lý đúng hạn đạt 98,7%.

Thực hiện Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, CDC Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, chuẩn hóa toàn bộ 4 cơ sở dữ liệu chuyên ngành gồm Tiêm chủng, TT54, HIV-INFO và bệnh không lây nhiễm, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - dùng chung”. Đến nay, đơn vị đã đạt được những kết quả nổi bật, như với Hệ thống thông tin lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Sức khỏe sinh sản đã có 169/169 cơ sở liên thông HIS–eMCH (đạt 100%); làm sạch 63.881/63.884 hồ sơ (đạt 99,99%) và làm giàu dữ liệu đạt 95,6%. Về môi trường cơ sở y tế, đã có 81/81 đơn vị kích hoạt tài khoản, cập nhật hồ sơ và hoàn thành làm sạch 2 nhóm báo cáo năm 2025, đạt 100%. Về tiêm chủng, đã làm sạch hoàn toàn 625.705/625.705 hồ sơ đủ căn cứ (đạt 100%) với 54/54 xã, phường, đặc khu hoàn thành. 54/54 xã, phường, đặc khu cũng đã hoàn thành rà soát và làm sạch 100% danh sách trên HIV-INFO…

Bên cạnh công tác làm sạch dữ liệu, CDC Quảng Ninh cũng hoàn thành nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân cho 4.167 người trên địa bàn phường Hạ Long. Đơn vị còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 05/10/2026, tổng số lượt khám đạt 12.576 lượt, với 100% kết quả khám được đồng bộ liên thông lên Cổng sức khỏe Bộ Y tế theo đúng quy định.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho tư duy đổi mới, sáng tạo và tinh thần phục vụ nhân dân của tập thể CDC Quảng Ninh. Việc hiện thực hóa mô hình điều hành dựa trên dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực y tế, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh chủ động, mà còn mang lại sự bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

Giai đoạn 2026-2030, CDC Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu y tế toàn dân, ứng dụng sâu hơn các công nghệ số tiên tiến, khẳng định vị thế đơn vị tiên phong trong hành trình chuyển đổi số của y tế dự phòng Việt Nam.