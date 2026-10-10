Phường Hà Tu ra mắt mô hình “Chợ số - Văn hóa số”

Sáng 10/10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, phường Hà Tu tổ chức phiên livestream giới thiệu mô hình “Chợ số - Văn hóa số”. Hoạt động nhằm quảng bá sản phẩm, ẩm thực, văn hóa địa phương, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống.

Phường Hà Tu tổ chức phiên livestream giới thiệu mô hình “Chợ số - Văn hóa số” tại Chợ Hà Tu.

Mô hình “Chợ số - Văn hóa số” được UBND phường Hà Tu triển khai thí điểm tại chợ Hà Tu, hướng tới hỗ trợ tiểu thương tiếp cận các nền tảng số, nâng cao kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream giới thiệu sản phẩm và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, các hộ kinh doanh từng bước mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, thích ứng với xu hướng tiêu dùng trong môi trường số.

Điểm nhấn của mô hình là kết hợp phát triển kinh tế số với bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống. Phường Hà Tu có nhiều sản phẩm, món ăn dân dã mang đậm bản sắc địa phương, trong đó có những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Sán Dìu như bánh bạc đầu, khâu nhục, bánh rán cùng các sản phẩm nông sản địa phương.

Thông qua các phiên livestream, sản phẩm được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng, đồng thời những câu chuyện về con người, nghề truyền thống và nét đẹp văn hóa quê hương Hà Tu được lan tỏa rộng rãi hơn. Đây cũng là cơ hội để các tiểu thương làm quen với phương thức kinh doanh mới, từng bước đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài địa bàn.

Tiểu thương Chợ Hà Tu tự tin với phần livestream bán các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc Sán Dìu như bánh bạc đầu, khâu nhục, bánh rán...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Hà Tu tiếp tục đồng hành cùng các hộ kinh doanh, phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghệ, ngân hàng và lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tiểu thương tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, xây dựng môi trường kinh doanh hiện đại gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.