Người thợ mỏ trên không gian số

Thời gian qua, bằng việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Than Quảng Ninh cùng hệ thống truyền thông số, ngành Than đang từng bước đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đưa thông tin chính thống đến gần người thợ

Với đặc thù sản xuất phân tán, lực lượng lao động đông, làm việc theo ca, kíp, nhiều vị trí nằm sâu dưới hầm lò đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong ngành Than. Nếu chỉ dựa vào các hội nghị, buổi sinh hoạt tập trung hay tài liệu truyền thống, việc chuyển tải thông tin đến từng cán bộ, đảng viên, công nhân có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu về tính kịp thời và khả năng tiếp cận. Trong khi đó, mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống, tạo ra không gian mới để truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin thiết thực về ngành.

Thợ lò Công ty CP Than Núi Béo hô quyết tâm sản xuất an toàn, hiệu quả trước giờ vào ca.

Từ yêu cầu thực tiễn trên, Đảng ủy Than Quảng Ninh chú trọng ứng dụng các nền tảng số, xây dựng hệ thống kênh truyền thông để mở rộng phạm vi tiếp cận, đổi mới cách thức truyền tải thông tin và chủ động định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Điểm nhấn trong cách làm này là fanpage “Người Thợ”, kênh truyền thông được xây dựng từ yêu cầu tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Fanpage “Người Thợ” được Đảng ủy Than Quảng Ninh thành lập năm 2020 theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đến năm 2022, trang trở thành fanpage chung của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Đảng ủy Than Quảng Ninh. Qua quá trình triển khai, Fanpage “Người Thợ” từng bước khẳng định vai trò là kênh thông tin quan trọng, kết nối hoạt động xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh với đời sống của công nhân mỏ.

Fanpage “Người Thợ” kênh thông tin quan trọng, kết nối hoạt động xây dựng Đảng, sản xuất, kinh doanh với đời sống của công nhân mỏ.

Nội dung trên fanpage không chỉ dừng ở việc phổ biến nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách mà còn phản ánh những chuyển động trong hoạt động sản xuất, phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác chăm lo người lao động và những tấm gương điển hình tiên tiến.

Những câu chuyện về tinh thần vượt khó, ý thức chấp hành kỷ luật, sáng tạo trong lao động hay trách nhiệm của người đảng viên được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hình ảnh trực quan, góp phần đưa nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng đến với người thợ một cách tự nhiên, dễ tiếp nhận.

Hoạt động của Fanpage “Người Thợ” không chỉ dựa vào một đầu mối truyền thông mà được tổ chức thành mạng lưới lan tỏa thông tin từ Đảng ủy Than Quảng Ninh đến các tổ chức cơ sở đảng. Các chi bộ cơ sở ngành Than được giao chỉ tiêu viết ít nhất 2 tin, bài và chia sẻ ít nhất 60 tin, bài mỗi tháng; đối với đảng bộ cơ sở, các chỉ tiêu tương ứng là ít nhất 3 tin, bài viết mới và 100 tin, bài chia sẻ. Thành viên Tổ Thư ký và Tổ Cộng tác viên giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cũng có trách nhiệm tham gia sản xuất, lan tỏa nội dung.

Fanpage “Người Thợ” thường xuyên đăng tải các nội dung phổ biến nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nhờ cách tổ chức đồng bộ này, bình quân mỗi tháng, hệ thống Facebook toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh chia sẻ hơn 18.000 tin, bài liên quan đến fanpage “Người Thợ” và đăng tải mới trên 500 tin, bài. Những con số cho thấy, công tác tuyên truyền trên môi trường số đã dần trở thành hoạt động thường xuyên, có phân công, có chỉ tiêu và có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều lực lượng, thay vì chỉ tập trung ở bộ phận chuyên trách.

Cùng với “Người Thợ”, các kênh truyền thông của tổ chức Đoàn và các đơn vị trong ngành cũng góp phần mở rộng mạng lưới thông tin. Fanpage “Đoàn Than Quảng Ninh”, “Người thợ Chiến sĩ” cùng các trang thông tin của cơ sở đưa tin về hoạt động đoàn thể, gương người tốt, việc tốt, phong trào thi đua và những vấn đề gắn với đời sống công nhân. Mỗi kênh có nhóm đối tượng và cách tiếp cận riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo sự thống nhất về nhận thức và củng cố niềm tin trong đội ngũ người lao động.

Cùng với những thông tin tích cực trên mạng xã hội, các đơn vị ngành than cũng kết hợp với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền miệng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Qua đó, những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được truyền tải bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện lao động và khả năng tiếp cận của từng nhóm đối tượng. Bằng những cách thức tuyên truyền này, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động ngành than không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể chia sẻ câu chuyện từ chính đơn vị, phân xưởng, tổ sản xuất của mình; những sáng kiến, hành động đẹp và thành quả lao động được lan tỏa rộng rãi, tạo nên sự gắn kết giữa công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị cho thanh niên các đơn vị ngành Than.

Tập trung giữ vững trận địa tư tưởng

Với lực lượng công nhân đông đảo, việc chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời cung cấp thông tin và nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu độc trở thành yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của ngành Than. Bám sát yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, duy trì dòng thông tin chính thống và tổ chức lực lượng tham gia ngay từ cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 Than Quảng Ninh tập trung kiện toàn lực lượng, phát huy vai trò của Tổ Thư ký, nhóm cộng tác viên giúp việc, đồng thời kết nối với tổ chức đoàn và các kênh truyền thông số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng thông tin trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Thợ mỏ Công ty Than Mạo Khê vào ca sản xuất.

Trên cơ sở này, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong ngành Than được triển khai theo hướng gắn nắm bắt tình hình với tổ chức thông tin và phát huy trách nhiệm của từng lực lượng. Tổ Thư ký, nhóm cộng tác viên giúp việc là lực lượng tham gia theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận trên môi trường số; tổng hợp những vấn đề được quan tâm, từ đó tham mưu lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, việc làm, thu nhập, chế độ chính sách và đời sống công nhân, yêu cầu đặt ra là thông tin phải chính xác, có căn cứ và được truyền tải kịp thời. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu sai lệch, cần kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu thông tin chính thức và phối hợp với đơn vị liên quan để làm rõ trước khi định hướng dư luận, tránh phản ứng vội vàng hoặc vô tình khiến thông tin chưa được xác thực lan rộng hơn.

Một hướng triển khai quan trọng của ngành Than là chủ động tạo nguồn thông tin tích cực, lấy thông tin xác thực từ hoạt động thực tiễn của ngành làm căn cứ tuyên truyền. Những kết quả sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua, hoạt động chăm lo người lao động và gương công nhân tiêu biểu được lựa chọn, biên tập thành các nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận trên môi trường số. Không truyền tải thông tin theo lối thông báo một chiều, các kênh truyền thông của các đơn vị ngành Than luôn chú trọng hình ảnh thực tế, câu chuyện người thật, việc thật và những vấn đề gần gũi với công nhân. Cách làm này vừa cung cấp thông tin có căn cứ, vừa giúp người lao động hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành, qua đó tăng sức thuyết phục của công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, bám sát đặc thù lực lượng lao động trẻ đông đảo trong toàn ngành Than, Đoàn Than Quảng Ninh đã tích cực phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện tổ chức đoàn đã xây dựng 28 mô hình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại 28 cơ sở đoàn trực thuộc, với gần 100 cán bộ đoàn tham gia. Điểm đáng chú ý của mô hình là đưa nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng thông tin đến từng cơ sở đoàn, phát huy khả năng tiếp cận mạng xã hội của lực lượng trẻ. Fanpage “Đoàn Than Quảng Ninh” đóng vai trò là kênh thông tin tập trung; từ đây, các nội dung chính thống được đoàn viên tiếp nhận, chia sẻ đến mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp và người lao động tại đơn vị.

Để mô hình hoạt động thực chất, việc triển khai cần gắn với những đầu việc cụ thể: chủ động lựa chọn nội dung từ nguồn chính thống; chia sẻ thông tin có giá trị đối với đoàn viên, công nhân; theo dõi những vấn đề nổi lên trong các nhóm cộng đồng và trên mạng xã hội; kịp thời phản ánh nội dung đáng chú ý đến đầu mối phụ trách. Khi gặp thông tin chưa rõ đúng sai, đoàn viên không tự suy diễn hoặc tranh luận thiếu căn cứ mà cần kiểm tra nguồn phát hành, đối chiếu thông tin từ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm và báo cáo đầu mối để được hướng dẫn. Với nội dung sai sự thật đã được xác minh, việc cung cấp thông tin đúng cần dựa trên tài liệu có căn cứ, diễn đạt rõ ràng, tránh cách phản hồi cảm tính. Qua đó, mỗi mô hình tại cơ sở không chỉ là một nhóm tham gia trên mạng xã hội, mà còn có thể trở thành kênh kết nối thông tin hai chiều giữa người lao động với tổ chức đoàn và các đầu mối có trách nhiệm.

Bên cạnh tổ chức lực lượng và phát triển các kênh truyền thông, Ban Chỉ đạo 35 Than Quảng Ninh tiếp tục gắn công tác tuyên truyền với đẩy mạnh tập huấn nâng cao kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng thông tin cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Nội dung tập trung vào việc nhận diện tin giả, thông tin sai sự thật; kiểm tra nguồn phát tán, đối chiếu thông tin từ các kênh chính thống trước khi bình luận, chia sẻ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Qua đó, giúp người lao động chủ động sàng lọc thông tin, tránh bị tác động bởi những nội dung xuyên tạc, thiếu căn cứ; từng bước hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh và có trách nhiệm. Đây cũng là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân mỏ không chỉ nâng cao khả năng tự bảo vệ mình trước thông tin xấu độc, mà còn trở thành một nhân tố tích cực trong lan tỏa thông tin chính thống, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian số.