Chủ động bảo vệ người dân trên không gian mạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an ninh mạng (tháng 9/2026).

Trước tình hình đó, Công an thành phố Quảng Ninh xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ của người dân là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng. Trong năm 2026, lực lượng Công an thành phố đã xây dựng 4 phóng sự, 408 tin, bài tuyên truyền, đăng tải trên Fanpage Công an Quảng Ninh, Trang thông tin điện tử Công an thành phố và các nền tảng mạng xã hội, đồng thời phối hợp với công an các xã, phường, đặc khu chia sẻ thông tin cảnh báo qua các nhóm Zalo khu phố, thôn, bản, tổ dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tập trung cảnh báo các thủ đoạn giả danh cơ quan công an, cơ quan nhà nước, nhân viên giao hàng, nhân viên ngân hàng, lừa đảo mua bán trực tuyến, dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo và các hình thức lừa đảo khác. Trong năm 2026, Công an thành phố đã tổ chức 18 hội nghị tuyên truyền với hơn 10.000 lượt người tham gia, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Đặc biệt, lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức triển khai nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực như: Câu lạc bộ "Niềm tin số" thành phố Quảng Ninh; chiến dịch "Tin AI?"; chiến dịch "Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến"; triển khai, nhân rộng mô hình "Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên", thông qua các mô hình, sáng kiến trên, lực lượng công an từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp K.V.A, sinh năm 1984, phường Hà Lầm về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia hội, nhóm của tổ chức phản động Việt Tân và bình luận có nội dung tiêu cực, xấu độc trên hệ thống trang phản động.

Cùng với tuyên truyền, công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng được tăng cường. Lực lượng chức năng chủ động rà soát, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận, xử lý 13 vụ việc liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng; giảm 17 vụ, tương đương 56,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa, tuyên truyền, cảnh báo và đấu tranh của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Deepfake và dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (Công an thành phố Quảng Ninh), hiện nay một số phương thức, thủ đoạn nổi lên lừa đảo, như: Lừa đảo mua bán hàng hóa trực tuyến; kết bạn, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền ảo; giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để dẫn dụ nạn nhân truy cập đường link, cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền; giả danh cán bộ công an, cơ quan chức năng yêu cầu định danh, xác thực thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, việc thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân đang tạo điều kiện để các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo có tính cá nhân hóa, khiến người dân dễ mất cảnh giác.

Đoàn Kiểm tra của Tiểu ban An ninh mạng thành phố kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an ninh mạng tại phường Đông Mai (tháng 9/2026).

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng số, xây dựng lá chắn an toàn trên không gian mạng trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Đồng thời, chú trọng hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện tài khoản giả mạo, đường link độc hại, ứng dụng không rõ nguồn gốc, nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ trên không gian mạng để trao đổi thông tin, rà soát, cảnh báo tài khoản, số điện thoại, website, ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, kịp thời ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ, hạn chế thiệt hại cho người dân. Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tập trung xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các đối tượng hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia.