Sức sống số ở cơ sở

Với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thời gian qua các địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều mô hình, tiện ích số phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại phường Hiệp Hòa, chuyển đổi số đang hiện diện qua những tiện ích cụ thể, gắn với nhu cầu tìm hiểu thông tin, sinh hoạt và trải nghiệm của người dân. Mới đây, phường đã triển khai bản đồ số giới thiệu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Chỉ với một thiết bị có kết nối Internet, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin, xem hình ảnh, tìm hiểu lịch sử các địa điểm như: Đình Khoái Lạc, đình Quỳnh Lâu, nhà thờ Giáo xứ Yên Trì, chùa Văng, bia Tiên Công... Đặc biệt, công nghệ thực tế ảo 360 độ cho phép người xem tham quan, khám phá không gian di tích ngay trên môi trường mạng, tạo thêm cách tiếp cận sinh động đối với những giá trị văn hóa của địa phương.

Nhân viên Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân phường Hiệp Hòa cài đặt Tami OA và chữ ký số cá nhân.

Chị Nguyễn Thị Tâm (khu phố Đông Thắng, phường Hiệp Hòa) chia sẻ: Khi phường triển khai bản đồ số hóa di tích, tôi và các con có thể dễ dàng tìm hiểu về những địa điểm lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Các tài liệu số, video, phần thuyết minh tự động và hình ảnh thực tế ảo giúp việc tìm hiểu trở nên sinh động, thuận tiện hơn. Tôi thấy đây là cách làm hay, nhất là với học sinh, giúp các con hiểu thêm về quê hương và dễ dàng tìm hiểu lịch sử để phục vụ học tập.

Cùng với việc số hóa thông tin di tích, phường Hiệp Hòa còn phối hợp với Viettel Quảng Ninh triển khai ứng dụng chính quyền và cộng đồng số Tami OA, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng chữ ký số. Qua đó, người dân có thêm kênh tiếp nhận thông tin chính thống, tương tác với chính quyền và thực hiện một số giao dịch trên môi trường điện tử.

Phường cũng quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng Internet, khắc phục những khu vực lõm sóng, đến nay 8 điểm wifi miễn phí đã được lắp đặt tại các khu vực di tích và địa điểm công cộng, tạo điều kiện để người dân, du khách thuận tiện tra cứu thông tin, sử dụng các tiện ích trực tuyến.

Người dân xã Tiên Yên sử dụng kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để giải quyết TTHC.

Những giải pháp ấy đang mang lại chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay, 100% doanh nghiệp và 90% hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Hiệp Hòa đã được tiếp cận, triển khai các nền tảng số, nhất là trong thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử. Tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đạt gần 90%; 100% người trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh, khoảng 70% người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện TTHC. Những con số này cho thấy công nghệ đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong công việc và sinh hoạt của người dân.

Cách làm ở Hiệp Hòa cũng đang được nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ninh vận dụng với những mô hình phù hợp. Tại các phường, xã, đặc khu, những nền tảng như Zalo mini app, VNeID, Tami OA được đưa vào phục vụ công tác quản lý, cung cấp thông tin và tiếp nhận phản ánh của người dân. Một số địa phương ứng dụng robot hỗ trợ tra cứu, kiosk thông minh, hệ thống lấy số thứ tự trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm thời gian, giảm những thao tác trực tiếp tại cơ quan hành chính.

Người cao tuổi khu phố Quang Trung 5 (phường Uông Bí ) cùng nhau chia sẻ về sử dụng các tiện ích số.

Đến với các khu dân cư hiện nay sẽ thấy nhịp sống số đang len lỏi từng hộ gia đình, các thành viên của tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến khu dân cư, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản dịch vụ công, kích hoạt VNeID, sử dụng chữ ký số, thanh toán trực tuyến và khai thác các tiện ích trên điện thoại thông minh. Với những người cao tuổi, hoặc chưa quen sử dụng thiết bị công nghệ, cán bộ cơ sở và thành viên tổ công nghệ số kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, giải đáp những vướng mắc ngay trong quá trình thực hành.

Đến các thôn, khu phố hôm nay có thể thấy sức sống số ở cơ sở đang được thể hiện qua những đổi thay của chính quyền phục vụ nhân dân và sự chủ động của mỗi người dân khi đưa công nghệ vào cuộc sống.