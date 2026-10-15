CDC Quảng Ninh đoạt giải “Doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số xuất sắc”

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Quảng Ninh vinh dự nhận giải “Doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 năm 2026.

Giải pháp được vinh danh là “Trung tâm kiểm soát bệnh tật số - Điều hành, quản lý y tế dự phòng trên nền tảng dữ liệu”.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Quảng Ninh vinh dự nhận giải “Doanh nghiệp, đơn vị chuyển đổi số xuất sắc” tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 năm 2026.

Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, giao Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân, sản phẩm và giải pháp tiêu biểu trong công cuộc chuyển đổi số.

Bước sang mùa giải thứ 9, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Kết quả, Ban Tổ chức vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu ở 5 hạng mục gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân xuất sắc.

Giải pháp của CDC thành phố Quảng Ninh hướng tới xây dựng mô hình “CDC số - Điều hành thông minh - Phục vụ người dân”, lấy dữ liệu làm nền tảng để đổi mới hoạt động quản lý và chuyên môn. Trung tâm đẩy mạnh số hóa quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, từng bước kết nối các nguồn thông tin phục vụ giám sát dịch bệnh, quản lý sức khỏe và hỗ trợ ra quyết định.

Theo báo cáo của đơn vị, khoảng 95% quy trình quản lý, hành chính đã được số hóa; 100% văn bản được xử lý điện tử; 97% dữ liệu chuyên môn được chuẩn hóa và quản lý tập trung. Thời gian tổng hợp báo cáo rút từ 2-3 ngày xuống dưới 2 giờ, thời gian xử lý công việc giảm trên 50%.

Cùng với đổi mới quản trị, CDC Quảng Ninh phát triển các dịch vụ số hỗ trợ người dân đăng ký trực tuyến, tra cứu kết quả, tiếp nhận thông tin và cảnh báo sức khỏe. Qua đó, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tăng hiệu quả tương tác giữa người dân với đơn vị.

Việc được vinh danh là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức CDC thành phố Quảng Ninh trong ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng. Đây cũng là động lực để Trung tâm tiếp tục hoàn thiện nền tảng dữ liệu, mở rộng dịch vụ y tế số, hướng tới bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa.