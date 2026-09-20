Đơn kiện cáo buộc Anthropic, OpenAI, SpaceXAI và Google thỏa thuận bất hợp pháp nhằm làm chậm phát triển AI

Một đơn kiện mới cáo buộc Anthropic, OpenAI, SpaceXAI và Google đã đạt thỏa thuận bất hợp pháp nhằm làm chậm tiến độ phát triển AI của các công ty này.

OpenAI, một trong những công ty AI bị cáo buộc phối hợp làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Ảnh: AP

Đơn kiện được đệ trình hôm 18/9 lên Tòa án Quận Bắc California, cho rằng các công ty AI hàng đầu đã vi phạm luật chống độc quyền khi phối hợp các nỗ lực nhằm làm chậm tốc độ phát triển AI. Theo đơn kiện, việc này có thể làm giảm giá trị mà người tiêu dùng nhận được từ các gói thuê bao AI trả phí.

Theo đơn kiện, hoạt động phối hợp chủ yếu diễn ra vào ngày 12/9, khi CEO Anthropic Dario Amodei đăng bài viết kêu gọi toàn ngành hợp tác làm chậm tiến bộ AI để ưu tiên các biện pháp tăng cường an toàn. Cùng ngày, CEO OpenAI Sam Altman, CEO SpaceXAI Elon Musk và đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis đều công khai bày tỏ đồng tình với các đề xuất này. Tuy nhiên, đơn kiện cho rằng quá trình phối hợp đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Đơn kiện dẫn một tuyên bố hồi tháng 7 có chữ ký của các nhân viên cấp cao tại một số phòng thí nghiệm AI hàng đầu, trong đó thừa nhận “áp lực cạnh tranh mạnh mẽ khiến không công ty nào muốn đơn phương làm chậm” quá trình phát triển. Tuyên bố kêu gọi chính phủ ủng hộ một nỗ lực toàn cầu nhằm làm chậm quá trình phát triển AI tự động.

Bốn nguyên đơn trong vụ kiện là những người trả tiền thuê bao ChatGPT, Claude, Grok hoặc Gemini. Họ đang khởi kiện thay mặt cho một nhóm người dùng trên toàn nước Mỹ cũng trả tiền cho các dịch vụ này. Các nguyên đơn cho biết họ không phản đối việc từng công ty tự quyết định làm chậm phát triển AI để ưu tiên an toàn. Tuy nhiên, họ cho rằng luật chống độc quyền không cho phép các đối thủ cạnh tranh cùng thống nhất hạn chế tốc độ phát triển.

Đại diện của Anthropic, OpenAI, Google và SpaceXAI chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận hôm 19/9. Trong bài viết đề xuất làm chậm tiến độ phát triển AI, ông Amodei thừa nhận có thể phát sinh vấn đề liên quan đến luật chống độc quyền và cho rằng chính phủ Mỹ có thể làm trung gian hoặc tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận về an toàn giữa các phòng thí nghiệm AI. Đáp lại, ông Altman cho biết OpenAI ủng hộ một “khuôn khổ liên bang đặt ra các yêu cầu an toàn nhất quán”, nhưng không cho rằng cần phải chờ miễn trừ luật chống độc quyền hoặc luật mới để bắt đầu các nỗ lực này.

Những cuộc thảo luận gần đây diễn ra trong bối cảnh các công ty AI ngày càng quan tâm đến nguy cơ AI thoát khỏi sự kiểm soát của con người. Một số lãnh đạo trong ngành từ lâu cũng đã thảo luận về việc xây dựng các tiêu chuẩn chung nhằm tăng cường an toàn AI. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã phản đối những lời kêu gọi siết quản lý AI và cho biết ông đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm về AI, đồng thời sẽ bổ nhiệm một quan chức phụ trách AI.