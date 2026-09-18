Kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn

Ngày 18/9, Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thành phố Quảng Ninh (Sở KH&CN) tổ chức hoạt động giao dịch công nghệ và thiết bị trực tiếp, kết nối cung – cầu công nghệ năm 2026.

Quang cảnh chương trình.

Chương trình giới thiệu, trình diễn các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố với các doanh nghiệp công nghệ. Cụ thể, 4 nhóm giải pháp AI được giới thiệu, trình diễn trong các lĩnh vực giáo dục; du lịch; quản lý hành chính; an ninh, trật tự và sản xuất.

Trong đó, GenieTeach của Công ty CP Giáo dục thông minh GenieTeach hỗ trợ soạn bài giảng, xây dựng học liệu, chấm bài và trợ lý học tập; AI-Core Tourism của Công ty CP Công nghệ SEAP hỗ trợ quản lý, khai thác dữ liệu du lịch; Công ty CP Sáng tạo Công nghệ ATIN trình diễn AI Camera, ứng dụng công nghệ thị giác máy tính trong quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và hoạt động sản xuất; Công ty CP Giải pháp Công nghệ Unikom giới thiệu GenieWork, trợ lý AI hỗ trợ soạn thảo văn bản, khai thác dữ liệu, tài liệu và tri thức nội bộ.

Chuyên gia công nghệ đang giải đáp về giải pháp công nghệ tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu tham quan, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp về nhu cầu ứng dụng, khả năng tùy biến, phương án dùng thử và triển khai thí điểm.