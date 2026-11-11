Chẩn đoán sớm và giảm thiểu rủi ro mắc bệnh đái tháo đường

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (14/11), việc nâng cao nhận thức, chủ động tầm soát và phát hiện sớm bệnh có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đái tháo đường đang có xu hướng gia tăng, diễn tiến âm thầm và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát kịp thời. Vì vậy, mỗi người cần chủ động nhận diện các yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống khoa học và kiểm tra sức khỏe định kỳ để phòng ngừa, hạn chế những hệ lụy của bệnh.

Điều dưỡng lấy máu xét nghiệm chỉ số đường huyết cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Cơ sở cung cấp.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Quảng Ninh, tính đến ngày 30/9/2026, toàn thành phố đã thực hiện khám sàng lọc phát hiện sớm đái tháo đường cho 372.196 người từ 40 tuổi trở lên. Qua đó, đã phát hiện 32.520 người mắc bệnh đái tháo đường, đồng thời đưa vào quản lý, điều trị 32.181 người, trong đó có 23.397 người đạt chỉ số đường máu mục tiêu.

Thực tế triển khai tại các đơn vị y tế trên địa bàn cũng phản ánh rõ gánh nặng và thực trạng của căn bệnh này. Cụ thể, riêng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, hiện có khoảng 2.000 người bệnh đái tháo đường đang được quản lý, theo dõi và điều trị. Dù đa số các ca bệnh ở nhóm tuổi trung niên và người già, song ghi nhận từ công tác khám, chữa bệnh cho thấy tỷ lệ mắc đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, đặc biệt tập trung ở những người thừa cân, béo phì, ít vận động và có chế độ ăn uống thiếu hợp lý.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp mắc đái tháo đường còn đi kèm các bệnh lý nền như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng tim mạch nguy hiểm. Không ít người phát hiện ra bệnh khi cơ thể đã xuất hiện những tổn thương nặng ở các cơ quan nội tạng.

Chia sẻ về vấn đề này, bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Thành, Phó trưởng phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cho biết: Có thể thấy đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính rất dễ mắc phải nhưng lại diễn biến cực kỳ âm thầm. Bệnh không chỉ dừng lại ở tình trạng tăng đường huyết đơn thuần, mà còn âm thầm gây tổn thương đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Vì vậy, việc mỗi người dân chủ động phát hiện sớm và phòng bệnh ngay từ ban đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe bản thân.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Thành, Phó trưởng phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, khám và tư vấn sức khỏe cho bệnh nhân đái tháo đường.

Bệnh đái tháo đường type 2 có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không có triệu chứng biểu hiện rõ ràng. Một số dấu hiệu cảnh báo mà người dân cần chú ý gồm: Hay khát nước và uống nhiều nước, đi tiểu nhiều lần (nhất là về đêm), ăn nhiều nhưng vẫn gầy sút cân nhanh chóng, cơ thể mệt mỏi kéo dài, mờ mắt, tê bì chân tay hoặc các vết thương ngoài da lâu lành. Hiện nay, bệnh được chẩn đoán chính xác thông qua các xét nghiệm đường huyết lúc đói, nghiệm pháp dung nạp glucose hoặc chỉ số HbA1c.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Thành khuyến cáo, người dân nên hạn chế tinh bột, đường và chất béo bão hòa; tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ. Đồng thời, việc duy trì vận động ít nhất 150 phút mỗi tuần với các môn phù hợp như đi bộ, đạp xe, bơi lội; không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia sẽ giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết hiệu quả.

Đối với những người đã được chẩn đoán mắc bệnh, việc tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ, uống thuốc đúng liều, đúng giờ và định kỳ tái khám kiểm tra biến chứng mắt, thận, tim mạch là yếu tố then chốt để duy trì chất lượng cuộc sống.

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường (14/11), nhiều hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức được triển khai tại các địa phương và cơ sở y tế. Đây là dịp để mỗi người điều chỉnh lối sống, chủ động khám và tầm soát đường huyết định kỳ, phát hiện sớm nguy cơ, bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.