Cháy 19 xuồng tại Cảng cá Phúc Tiến (Đầm Hà)

Rạng sáng 1/8, tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến (thôn Phúc Tiến, xã Đầm Hà) xảy ra vụ cháy thiêu rụi nhiều xuồng, máy của người dân và một số đơn vị. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Facebook)

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đầm Hà, khoảng 3 giờ 37 phút cùng ngày, địa phương nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về vụ cháy tại khu vực Cảng cá Phúc Tiến. Ngay sau đó, UBND xã đã huy động lực lượng Công an xã, lực lượng an ninh cơ sở, quân sự xã, cán bộ và nhân dân thôn Phúc Tiến phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 (Công an tỉnh Quảng Ninh) khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ hiện trường. Đến khoảng 4 giờ 45 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thống kê ban đầu cho thấy vụ cháy làm hư hỏng 19 xuồng, máy của 17 cá nhân và 2 tổ chức gồm Công an xã Đầm Hà và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã. Theo khai báo của các chủ phương tiện và đơn vị liên quan, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,587 tỷ đồng. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Hiện UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý theo quy định của pháp luật.