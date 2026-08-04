Chỉnh trang lưới điện hạ thế tại các phường trung tâm

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Ninh đang tập trung triển khai chương trình chỉnh trang lưới điện hạ thế tại các phường trung tâm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng tiêu chí đô thị loại I, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Công nhân Điện lực Hạ Long chỉnh trang, cải tạo lưới điện hạ thế trên địa bàn phường Hà Tu (ảnh chụp ngày 3/8/2026).

Theo kế hoạch, Công ty Điện lực Quảng Ninh giao Điện lực Hạ Long phối hợp với UBND các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu, Cao Xanh, Hà Lầm, Bãi Cháy, Hùng Thắng cùng các đơn vị viễn thông VNPT, Viettel, FPT, MobiFone và Truyền hình cáp Việt Nam triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang hạ tầng điện và cáp viễn thông.

Chương trình được thực hiện theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 29/7 đến 15/8/2026, triển khai tại 7 trạm biến áp. Giai đoạn 2, từ ngày 16/8 đến 15/12/2026, thực hiện tại 51 trạm biến áp. Nội dung chỉnh trang tập trung thực hiện chương trình 5S trên lưới điện hạ thế, gồm: Sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc và sẵn sàng. Các hạng mục chính bao gồm thay thế đồng bộ hộp công tơ; chỉnh trang dây sau công tơ; rà soát hệ thống tiếp địa; treo biển tên lộ đường dây; chặt tỉa cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp bó gọn cáp viễn thông, loại bỏ cáp không còn sử dụng, đưa dây thuê bao vào ống bảo vệ HDPE, cắt bỏ cáp thừa và sắp xếp hệ thống cáp trên cột điện theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn và nâng cao mỹ quan đô thị.

Để bảo đảm tiến độ, Điện lực Hạ Long đã xây dựng phương án thi công, chuẩn bị đầy đủ vật tư, đăng ký lịch cắt điện và chủ động thông báo tới chính quyền địa phương, tổ dân phố và người dân tại các khu vực triển khai để phối hợp thực hiện. Đối với các công trình chỉnh trang vỉa hè, dịch chuyển hạ tầng kỹ thuật, ngành Điện cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đáp ứng tiến độ chung của địa phương.

Việc cải tạo, chỉnh trang lưới điện hạ thế không chỉ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm nguy cơ mất an toàn điện, mà còn tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho các tuyến phố, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng đô thị Quảng Ninh văn minh, hiện đại.