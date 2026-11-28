Khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hùng Thắng

Sáng 28/11, UBND phường Bãi Cháy tổ chức lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hùng Thắng.

Đại biểu bấm nút khởi công dự án.

Đền Hùng Thắng (còn gọi là Đền Bà chúa Kênh Đồng) là di tích lịch sử – văn hóa gắn liền với quá trình khai phá, lập nghiệp của cư dân vạn chài ven vịnh Cửa Lục từ hàng trăm năm trước. Vùng đất Hùng Thắng xưa thuộc Bãi Kênh Đồng, tổng Vạn Yên, huyện Hoành Bồ, nơi sông nước mênh mông, thuyền bè tấp nập, cư dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản.

Trước những bất trắc của biển cả, người đi biển qua đây thấy gò đất cao ráo, thế “tựa sơn hướng thủy” với lưng dựa đồi, mặt hướng ra vịnh nhìn về hang Đầu Gỗ linh thiêng nên đã lập đền thờ Mẫu Thoải, vị thần cai quản miền sông nước, gắn với cội nguồn thủy tổ dân tộc Việt. Tín ngưỡng thờ Mẫu Thoải hòa quyện cùng tâm thức dân gian bản địa đã tôn vinh Ngài thành Bà Chúa Kênh Đồng, che chở cho ngư dân mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng.

Với quan niệm truyền thống “có Mẹ thì có Cha, có Bà thì có Ông”, nhân dân trong vùng đã phối thờ Đức Thánh Trần – Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Từ ngôi đền nhỏ khởi dựng ban đầu qua các lần trùng tu vào các năm 1985 và năm 2009, đền có gian thờ Mẫu, thờ Đức Thánh Trần, gian thờ Phật, ban Trung Thiên và Lầu Cô, Lầu Cậu, lưu giữ nhiều đồ thờ tự quý giá, là điểm tựa tâm linh, nơi giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian dài, nhiều hạng mục của di tích đã xuống cấp, không gian chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng cao của nhân dân và du khách, chưa tương xứng với diện mạo đô thị phát triển của phường Bãi Cháy.

Xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của nhân dân, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã chuẩn bị công tác đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

Bản vẽ phối cảnh đền Hùng Thắng sau khi hoàn thành.

Đền Hùng Thắng có tổng diện tích 2.242,5 m² trong đó, diện tích xây dựng đền là 302,7 m², mật độ xây dựng chỉ 13,5%; phần lớn quỹ đất ưu tiên cho không gian cảnh quan, cây xanh, sân hành lễ, giao thông nội bộ và bãi đỗ xe. Phương án kiến trúc giữ nguyên hướng đền truyền thống, bố trí đăng đối trên trục chính tâm từ cổng tam quan, hồ bán nguyệt, bình phong, nghi môn tứ trụ, đền chính đến Tam sơn trấn phía sau; đồng thời xây dựng đồng bộ lầu Cô, lầu Cậu, nhà khách sắp lễ, am hóa vàng, nhà phụ trợ và chỉnh trang nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường.

Dự án thuộc dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III, hạ tầng kỹ thuật cấp IV có tổng mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, được huy động hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028.