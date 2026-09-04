Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng chỉ đạo: Tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng

Ngày 4/9, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp, làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và II (Ban QLDA) để nghe, rà soát tình hình tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Ban QLDA đã báo cáo chi tiết về tình hình tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ triển khai các công trình trọng điểm và tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực I hiện đang thực hiện 85 dự án, trong đó có 23 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 30 dự án đang triển khai thi công còn lại là các dự án đang hoàn thành quyết toán. Tổng kế hoạch vốn đang triển khai thực hiện tính đến ngày 1/9/2026 là 5.361,244 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được khoảng 33%.



Tương tự, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực II hiện đang thực hiện tổng số 124 dự án, trong đó có 41 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 26 dự án đang triển khai thi công, còn lại là các dự án đang hoàn thành quyết toán. Tổng kế hoạch vốn đang triển khai thực hiện tính đến ngày 31/8/2026 là 8.080 tỷ đồng, đã giải ngân đạt gần 34%.

Các công trình do 2 Ban triển khai đều là các dự án trọng điểm, động lực ở hầu hết các lĩnh vực từ đô thị, y tế, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với việc phát triển không gian đô thị và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thành phố.

Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực II báo cáo tại cuộc họp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tiến độ giải ngân của cả 2 Ban hiện chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND thành phố. Một số dự án còn vướng GPMB, thủ tục chuẩn bị đầu tư ở một số dự án còn kéo dài do quy hoạch, quy mô đầu tư và công tác thẩm định; một số công trình gặp khó khăn về nguồn cung, giá nguyên vật liệu… Điều này đã tác động trực tiếp đến tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân trong những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, điểm nghẽn, vướng mắc cũng như vai trò quản lý nhà nước, điều hành của các ban QLDA.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026, Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới khi trở thành thành phố, yêu cầu mục tiêu tăng trưởng được đặt ở mức cao hơn. Để đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch, Quảng Ninh xác định đầu tư công là động lực chính. Vì thế, các ban QLDA, các sở, ngành, địa phương cần phải tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Quang cảnh cuộc họp.

Ở giai đoạn những tháng cuối năm, cần xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Các ban phải rà soát toàn bộ danh mục dự án theo tinh thần rõ dự án, rõ khối lượng, rõ nguồn vốn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng tháng, nhất là đối với các dự án có số vốn lớn và các công trình trọng điểm. Phải xác định chính xác dự án nào có khả năng hoàn thành khối lượng, dự án nào có nguy cơ chậm để có phương án xử lý ngay, điều chuyển vốn cho các dự án có dư địa giải ngân tốt hơn.

Cùng với đó, thành lập tổ công tác hỗ trợ dự án, phối hợp chặt chẽ với các ban, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, đặc biệt về mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công bù lại tiến độ bị chậm. Cần tập trung tối đa nguồn lực hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch, thiết kế để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thu hồi tạm ứng và đẩy mạnh quyết toán dự án hoàn thành.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy 2 Ban theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu quản lý khối lượng dự án ngày càng lớn. Lấy kết quả thực hiện tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công làm thước đo quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người đứng đầu các đơn vị…

Giai đoạn những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân nhanh mà phải giải ngân thực chất, đúng quy định, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư. Cần kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xử lý, đồng thời chịu trách nhiệm về những phần việc thuộc thẩm quyền của mình. Thành phố quyết tâm đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng.