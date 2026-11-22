Đoàn famtrip Liên bang Nga tiếp tục khảo sát sản phẩm du lịch Quảng Ninh

Ngày 22/11, trong ngày khảo sát thứ hai tại Quảng Ninh, đoàn Famtrip gồm đại diện các doanh nghiệp lữ hành Liên bang Nga tiếp tục tìm hiểu hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch tại phường Bãi Cháy và khảo sát các sản phẩm du lịch tại Di sản văn hóa thế giới Khu di tích - danh thắng Yên Tử.

Đoàn khảo sát chụp hình lưu niệm tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre.

Tại phường Bãi Cháy, đoàn đã trực tiếp khảo sát khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre, Wyndham Legend Halong Hotel và Marina Hạ Long.

Nội dung khảo sát tập trung vào hệ thống phòng nghỉ, dịch vụ nhà hàng, hội nghị, tổ chức sự kiện, bể bơi và các tiện ích phục vụ khách du lịch.

Đoàn Famtrip Liên bang Nga khảo sát khách sạn Marina Hạ Long tại phường Bãi Cháy.

Thông qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp lữ hành Nga có thêm thông tin về năng lực cung ứng dịch vụ, chất lượng cơ sở lưu trú và khả năng tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng tại Bãi Cháy. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng những chương trình du lịch phù hợp với nhu cầu của thị trường khách Nga, đặc biệt là phân khúc khách nghỉ dưỡng dài ngày, có mức chi tiêu cao.

Đoàn Famtrip Liên bang Nga khảo sát hệ thống phòng nghỉ, tiện nghi và dịch vụ lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy.

Cũng trong ngày 22/11, đoàn đã tham quan, khám phá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, trải nghiệm hành trình leo núi, tham quan các di tích và khảo sát một số sản phẩm, dịch vụ du lịch tại khu vực Legacy Yên Tử, cung Diên Hồng, cung điện cổ và Làng Nương dưới chân núi Yên Tử.

Đoàn Famtrip Liên bang Nga tham quan, khảo sát tại Legacy Yên Tử, tìm hiểu các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng gắn với giá trị văn hóa Trúc Lâm.

Thông qua hoạt động khảo sát tại Yên Tử, các thành viên trong đoàn có thêm thông tin về lịch sử hình thành, những giá trị văn hóa, kiến trúc gắn với Thiền phái Trúc Lâm; đồng thời tìm hiểu sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh và nghỉ dưỡng tại khu di sản. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành Nga nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour phù hợp, đưa Yên Tử vào hành trình khai thác thị trường khách Nga.

Đoàn Famtrip Liên bang Nga nghe giới thiệu về lịch sử, giá trị văn hóa và kiến trúc của di tích tháp Tổ trong quần thể Di sản văn hóa thế giới Yên Tử.

Theo chương trình, hoạt động khảo sát của đoàn Famtrip Liên bang Nga tại Quảng Ninh sẽ kéo dài đến ngày 28/11. Trong những ngày tiếp theo, đoàn tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, tham quan đặc khu Vân Đồn, vịnh Bái Tử Long, trải nghiệm dịch vụ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và làm việc với lãnh đạo thành phố, các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, kết nối thị trường khách Nga với điểm đến Quảng Ninh.