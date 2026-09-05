Đoàn công tác TP Quảng Ninh kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với TP Saint Petersburg

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 4/9, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội đồng Lập pháp và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, trao đổi về những định hướng tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Đoàn cũng đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khảo sát một số cơ sở văn hóa, du lịch tại Saint Petersburg.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh và Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg.

Tại Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg, Đoàn đã hội đàm với ông Alexander Nikolaevich Belsky, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố. Chào mừng Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tới thăm, làm việc tại Saint Petersburg, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp bày tỏ vui mừng được đón Đoàn, đề xuất tăng cường giao lưu, hiểu biết và mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy mở chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của phía bạn; đồng thời nhấn mạnh Saint Petersburg không chỉ là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục của Liên bang Nga mà còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân tới nước Nga. Nền tảng lịch sử đặc biệt đó là cầu nối quý báu để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga và thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Ninh với Saint Petersburg.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông Alexander Nikolaevich Belsky, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg.

Đồng chí thông tin khái quát về những thành tựu phát triển của Quảng Ninh, đặc biệt là việc Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh, có hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Vị thế mới mở ra không gian phát triển mới, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và là cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam.

Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh của hai địa phương, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị HĐND thành phố Quảng Ninh và Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg nghiên cứu ký Bản ghi nhớ hợp tác, xây dựng Kế hoạch hành động trong thời gian tới; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, bảo tồn di sản gắn với phát triển đô thị hiện đại, tiếp xúc cử tri và ứng dụng số trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg.

Hai bên hướng tới thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản; giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo; thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp. Quảng Ninh đặc biệt quan tâm học hỏi kinh nghiệm của Saint Petersburg về quy hoạch không gian đô thị, bảo tồn kiến trúc, giao thông công cộng và quản lý môi trường. Hai bên nghiên cứu tính khả thi của đường bay thuê chuyến hoặc đường bay thẳng giữa sân bay Pulkovo và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trên cơ sở nhu cầu thị trường và hiệu quả khai thác.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh trân trọng mời Đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp Saint Petersburg tới thăm Quảng Ninh vào thời gian phù hợp; đồng thời đề nghị các nội dung hợp tác được cụ thể hóa theo hướng rõ đầu mối, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Quang cảnh Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh làm việc với Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Tiếp Đoàn có ông Viacheslav Genadevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Chào mừng Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg bày tỏ vui mừng được đón và làm việc với Đoàn; trao đổi về tiềm năng tăng cường kết nối, hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới, đặc biệt trong kết nối các doanh nghiệp, thúc đẩy mở chuyến bay từ Saint Petersburg đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông Viacheslav Genadevich Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định Quảng Ninh mong muốn quan hệ hợp tác với Saint Petersburg đi vào thực chất, có đầu mối, chương trình, tiến độ và sản phẩm cụ thể. Đồng chí thống nhất với nội dung được đề cập, đề nghị Ủy ban Đối ngoại phát huy vai trò cơ quan tham mưu, điều phối quan hệ quốc tế của Saint Petersburg, làm đầu mối kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với Quảng Ninh; hai bên trao đổi đầu mối ngay sau chuyến thăm, tiến tới xây dựng Chương trình công tác giai đoạn 2027-2028 và lựa chọn ít nhất một chương trình thí điểm triển khai trong năm 2027.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh nghe giới thiệu về Cung điện Marinsky - Trụ sở Hội đồng Lập pháp thành phố Saint Petersburg.

Đồng chí đề nghị ưu tiên hợp tác về văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân; giáo dục, khoa học và quản trị đô thị; thương mại, đầu tư, logistics - cảng biển, công nghệ cao, công nghệ môi trường và kinh tế xanh; đồng thời kết nối các trường đại học, doanh nghiệp hai bên; nghiên cứu khả năng kết nối hàng không giữa Saint Petersburg và Quảng Ninh trên cơ sở nhu cầu thực tế và hiệu quả kinh tế.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh dâng hoa, chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg...

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh trao đổi với các cựu chiến binh Nga tại Saint Petersburg dưới Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các cuộc làm việc góp phần đặt nền móng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Saint Petersburg theo hướng thiết thực, hiệu quả, cùng có lợi, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.