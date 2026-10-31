Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân giữa Quảng Ninh và Irkutsk (Liên bang Nga)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, ngày 31/10, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk (Liên bang Nga) Aleksandr Viktorovich Vedernikov và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh.

Đoàn công tác Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất một số định hướng nhằm tăng cường hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân giữa thành phố Quảng Ninh và tỉnh Irkutsk. Trong đó, hai bên chú trọng tổ chức các chương trình giao lưu, trao đổi giữa thanh niên, học sinh, sinh viên hai địa phương; phát huy vai trò cầu nối của Hội Hữu nghị Việt - Nga thành phố Quảng Ninh và Hội Hữu nghị Nga - Việt tỉnh Irkutsk.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Quảng Ninh tặng quà lưu niệm cho ông Aleksandr Viktorovich Vedernikov, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk.

Đồng thời, hai bên quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu với những người Việt Nam từng sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng này trong việc vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương.

Hai bên cũng đề xuất tăng cường các hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có tiềm năng, nhất là du lịch. Trong ngày, đoàn đại biểu Hội đồng Lập pháp tỉnh Irkutsk đã tham quan Vịnh Hạ Long và dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng phi công vũ trụ Gherman Titov.