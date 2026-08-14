Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội bầu trưởng thôn, bản, khu phố

Để chuẩn bị chocuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các địa phương khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định, thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, lựa chọn được những người có đủ năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm để dẫn dắt, gắn kết cộng đồng dân cư trong giai đoạn phát triển mới.

Bài bản từ cơ sở

Những ngày này, tại khu phố Tiền An 4 (phường Quảng Yên) không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 rộn ràng. Trên hệ thống loa truyền thanh, thông tin về cuộc bầu cử được phát đều đặn mỗi ngày. Trong các nhóm zalo, fanpage của khu phố, những thông báo về các mốc chuẩn bị cho bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử liên tục được cập nhật. Tại nhà văn hóa, cán bộ khu phố tất bật rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân.

Chi ủy khu Tiền An 4 (phường Quảng Yên) họp triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử trưởng khu.

Tiền An 4 là khu phố mới được thành lập sau sắp xếp trên cơ sở hợp nhất các khu phố Núi Danh, Núi Thành, Thành Giền, Bãi 4. Sau sắp xếp, khu Tiền An 4 có diện tích rộng, quy mô dân số lớn có gần 800 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu, đông dân nhất phường Quảng Yên. Quy mô lớn hơn, địa bàn rộng hơn, cơ cấu dân cư đa dạng hơn đồng nghĩa với yêu cầu đối với người trưởng khu trong nhiệm kỳ mới cao hơn.

Đồng chí Ngô Tiến Yên, Bí thư Chi bộ khu phố Tiền An 4, cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch của phường, Chi bộ đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong chi ủy, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể để triển khai các bước chuẩn bị. Từ việc giới thiệu nhân sự, tổ chức hội nghị hiệp thương, họp đại diện hộ gia đình đến công tác tuyên truyền đều được thực hiện công khai, dân chủ. "Chúng tôi xác định phải làm thật kỹ ngay từ đầu để người dân hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, trực tiếp tham gia giới thiệu, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đủ uy tín làm trưởng khu. Mục tiêu là ngày bầu cử phải thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, với tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất".

Bí thư Chi bộ cùng cán bộ khu Tiền An 4 (phường Quảng Yên) rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử trưởng khu.

Với địa bàn rộng, việc tuyên truyền được khu phố triển khai bằng nhiều hình thức. 4 nhóm zalo của 4 khu phố trước đây được duy trì để bảo đảm mọi người dân đều tiếp cận thông tin. Đồng thời, fanpage Tiền An 4 cũng được thành lập để cập nhật thường xuyên các văn bản hướng dẫn, kế hoạch bầu cử và những nội dung liên quan. Cùng với tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các kênh thông tin số đang phát huy hiệu quả, giúp thông tin đến nhanh, đầy đủ và kịp thời.

Không chỉ Tiền An 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ tại toàn bộ 13 khu phố trên địa bàn phường Quảng Yên. Từ việc rà soát nhân sự, lập danh sách cử tri, thành lập tổ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền... được thực hiện đúng quy trình, đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: Đảng ủy phường đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2026-2031, phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường phụ trách từng khu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trưởng khu. UBND đã ban hành kế hoạch để tổ chức triển khai. Thuận lợi của Quảng Yên là ngay sau khi sắp xếp các khu phố, địa phương đã giới thiệu nhân sự phụ trách các khu mới. Đến nay, các đồng chí đã từng bước khẳng định năng lực, trách nhiệm và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử sắp tới.

Đoàn viên thanh niên khu Tiền An 4 (phường Quảng Yên) hướng dẫn người dân truy cập fanpage của khu phố để nắm bắt thông tin.

Đến đầu tháng 8, phường Quảng Yên cơ bản hoàn thành các bước theo đúng tiến độ như lập danh sách người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương, rà soát danh sách cử tri và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Địa phương phấn đấu hoàn thành từng phần việc sớm hơn kế hoạch một ngày để chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định và lựa chọn được đội ngũ trưởng khu thực sự tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn sau sắp xếp.

Cùng với phường Quảng Yên, phường Hoành Bồ tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố sau sắp xếp đơn vị dân cư. UBND phường Hoành Bồ đã ban hành các kế hoạch về tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Hoành Bồ cũng thành lập các tổ công tác trực tiếp hỗ trợ các thôn, khu phố. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ bám sát địa bàn, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tăng cường nắm tình hình nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công.

Chi ủy Khu phố 4, phường Hoành Bồ họp triển khai công tác chuẩn bị cho bầu trưởng khu.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Hoành Bồ, cho biết: Đến thời điểm này, các thôn, khu phố trên địa bàn phường đã hoàn thành bước giới thiệu nhân sự ứng cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Quá trình giới thiệu được thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín và đủ điều kiện đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đồng thời, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cử tri hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia bỏ phiếu.

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trong bối cảnh Quảng Ninh vừa hoàn thành việc sắp xếp 1.452 thôn, bản, khu phố xuống còn 624. Quy mô mỗi khu dân cư lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, vai trò của trưởng thôn, khu phố vì thế cũng đòi hỏi cao hơn trước. Điều đó đồng nghĩa với việc trưởng thôn, bản, khu phố không chỉ thực hiện tốt công việc thường xuyên mà còn phải có năng lực tổ chức, điều hành, ứng dụng công nghệ số, tập hợp nhân dân và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cuộc bầu cử lần này không chỉ kiện toàn chức danh trưởng thôn, bản, khu phố, mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là lực lượng trực tiếp đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân, góp phần giữ vững ổn định địa bàn và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Khu phố 4, phường Hoành Bồ chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử.

Xác định rõ ý nghĩa đó, ngay sau khi tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn, 54 xã, phường, đặc khu đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng tiến độ.

Chính vì thế, việc rà soát nhân sự, lập danh sách người ứng cử, tổ chức hiệp thương, thành lập tổ bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền, trang trí khánh tiết... đều được các địa phương chuẩn bị chu đáo, hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó, công tác nhân sự được đặc biệt coi trọng. Các địa phương bám sát tiêu chuẩn theo hướng dẫn của cấp trên, lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng, có năng lực tổ chức, điều hành, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng tập hợp nhân dân. Đồng thời, quan tâm trẻ hóa đội ngũ để tạo nguồn cán bộ cho cơ sở trong những năm tới.

Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chuẩn bị bầu cử. Hầu hết các thôn, bản, khu phố đều sử dụng các nhóm zalo, fanpage để tuyên truyền, cập nhật tiến độ, phổ biến quy định và giải đáp những nội dung cử tri quan tâm. Qua đó, góp phần truyền tải thông tin nhanh chóng, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các địa phương cũng xây dựng phương án xử lý những tình huống phát sinh, nhất là tại các thôn, khu phố mới sáp nhập có quy mô lớn; chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Quảng Yên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng khu tại các khu phố trên địa bàn.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn bản, khu phố đã được các địa phương hoàn thành theo đúng kế hoạch như: thành lập tổ bầu cử trước ngày 6/8, lập và niêm yết danh sách cử tri trước ngày 9/8, tổ chức hội nghị cử tri trước ngày 14/8. Hiện nay, các địa phương đang sẵn sàng để đồng loạt tổ chức bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 16/8.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chắc chắn trở thành ngày hội của toàn dân, lựa chọn được đội ngũ trưởng thôn, bản, khu phố thực sự là những "thủ lĩnh" ở cơ sở - những người gần dân, sát dân, biết lắng nghe, biết quy tụ sức dân và đủ năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ở khu dân cư. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.