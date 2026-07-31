Chuẩn hóa nguồn gốc nông sản Quảng Ninh

Quảng Ninh có những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, có nhiều nông sản chủ lực, nông sản đạt chuẩn OCOP 5 sao, đã có thương hiệu trên thị trường và hiện đang rất có dư địa phát triển. Đường ra của những nông sản này tất yếu là hệ thống những kênh phân phối trong nước và quốc tế. Chính bởi vậy việc chuẩn hoá nguồn gốc nông sản là một trong những yêu cầu bắt buộc mà các doanh nghiệp phải thực hiện.

Trong khu vườn cây trà hoa vàng nguyên liệu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa đang có hơn 200 cây trà đã được gắn mã QR. Qua một cú check QR bằng điện thoại đã hiện ra đủ các thông tin về giống cây, tuổi cây, thời gian và số lượng đợt ra hoa gần nhất của cây, chủng loại phân, thuốc đang được sử dụng cho cây…

Anh Phạm Văn Gia, Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa, cho biết: Mã QR trên cây trà của đơn vị là mã truy xuất nguồn gốc, nằm trong một hạng mục dự án truy xuất nguồn gốc nông sản do Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai. Với mã code này, người công nhân của chúng tôi biết lịch trình để chăm sóc cây, thêm nữa những sản phẩm chế biến từ cây trà nguyên liệu này đều được chứng minh nguồn gốc. Đây là yếu tố rất quan trọng để người tiêu dùng trong nước yên tâm sử dụng sản phẩm, cũng là tiêu chí “cứng” để sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

Sản phẩm trà hoa vàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa được dán mã QR truy xuất nguồn gốc.

Nhà máy hàu Vân Đồn thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long cũng đã triển khai chương trình truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàu của mình từ gần 3 năm qua. Theo chị Vũ Thị Ngoan, phụ trách sản xuất Nhà máy hàu Vân Đồn, là đơn vị có nền tảng xuất khẩu ruột hàu vào thị trường Đài Loan, Nhà máy hàu Vân Đồn hiểu rất rõ lợi ích của việc truy xuất nguồn gốc. Từ những mã tem dán trên sản phẩm của mình, bạn hàng có thể biết vùng nguyên liệu của mình ở đâu, nuôi trồng hợp pháp không, quy trình sản xuất của mình thế nào, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng và ATTP hay không… Họ cũng từ những thông tin này mà có thể kiểm tra chéo hoặc thẩm định lại, và điều này là rất thường xuyên đối với bạn hàng và khách hàng nước ngoài.

Công ty CP nước mắm Cái Rồng HCM là đơn vị đưa ra thị trường mã sản phẩm nước mắm khá muộn trong ngành hàng sản xuất nước mắm truyền thống Vân Đồn. Nhận diện được tình hình, Công ty CP nước mắm Cái Rồng HCM chọn cách chinh phục khách hàng bằng những thông số rất cụ thể đính trên nhãn mác, bao bì sản phẩm. Trên tinh thần của một người trẻ, giám đốc của doanh nghiệp, anh Nguyễn Đức Mạnh khuyến khích nhân viên ứng dụng công nghệ và điện tử để minh bạch thông tin sản phẩm của mình. Anh Nguyễn Đức Mạnh cho biết: Tôi muốn thông qua các nhãn mác truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm của mình trở thành một kênh tương tác để khách hàng có thể phản hồi và cho ý kiến. Đó cũng là một cách để doanh nghiệp phát triển.

Cán bộ Nhà máy hàu Vân Đồn check mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm của đơn vị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn có địa chỉ http://qn.check.net.vn.

Hiện nay Quảng Ninh đã xây dựng và quản lý vận hành hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn có địa chỉ http://qn.check.net.vn. Các cơ sở sản xuất nông sản sẽ là đơn vị cung cấp, nhập và cập nhật dữ liệu, đồng thời tích hợp dữ liệu trong mã code thông qua nền tảng phù hợp và được cơ quan quan thẩm quyền phối hợp thẩm định. Từ ngày 1/7/2026, toàn bộ dữ liệu của Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của Quảng Ninh đã được kết nối, tích hợp và đồng bộ dữ liệu với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua đó nâng cao hơn một bước về tính tin cậy của hệ thống này.

Đến thời điểm này Hệ thống đã cấp 1.387 tài khoản, trong đó có 290 tài khoản quản lý và 1.097 tài khoản dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lý 2.689 sản phẩm được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Tiến Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, chia sẻ: Qua quá trình vận hành đã cho thấy, việc truy xuất nguồn gốc nông sản đáp ứng xu hướng quảng bá, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản hiện nay. Truy xuất nguồn gốc cũng giúp cơ quan quản lý giám sát chất lượng, kiểm soát an toàn thực phẩm, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.