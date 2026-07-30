Giá dầu tăng mạnh, chứng khoán Mỹ lao dốc do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/7, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm sâu do làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm hưởng lợi từ trí tuệ nhân tạo (AI), khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.

Trụ sở Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AP.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 1,5%; chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 1.153 điểm, tương đương 2,2%; trong khi Nasdaq Composite giảm 1,7%, xuống thấp hơn 9,8% so với mức đỉnh thiết lập hồi tháng trước.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng 7,3%, chốt ở mức 88,09 USD/thùng sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, làm dấy lên lo ngại nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn.

Trong tháng này, giá dầu Brent liên tục biến động mạnh, từng giảm xuống khoảng 72 USD/thùng rồi tăng vọt lên hơn 102 USD/thùng do những bất ổn liên quan đến khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua Trung Đông. Đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại, qua đó gia tăng áp lực đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính.

Sau cuộc họp chính sách, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Tuy nhiên, ba thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vẫn bỏ phiếu ủng hộ việc nâng lãi suất, phản ánh những quan điểm khác nhau trong nội bộ Fed về triển vọng lạm phát.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết, lợi suất trái phiếu tăng trong thời gian qua đã góp phần làm điều kiện tài chính trở nên thắt chặt hơn. Ông tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát trở lại mức 2%, song không đưa ra tín hiệu rõ ràng về định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, khiến thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều bất định.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,24% từ mức 4,26% của phiên trước. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,68% từ 4,61%, phản ánh kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao.

Lợi suất trái phiếu tăng tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ có mức định giá cao. Nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước khả năng làn sóng AI khó duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại nếu công nghệ này không sớm mang lại mức lợi nhuận và năng suất như kỳ vọng.

Tâm lý này cũng tác động rõ nét tới thị trường Hàn Quốc. Chỉ số Kospi giảm 6%, nối tiếp mức giảm 10,8% của phiên trước, dù tính từ đầu năm vẫn tăng hơn 34%. Cổ phiếu của SK Hynix giảm 9,6% dù doanh nghiệp vừa công bố doanh thu và lợi nhuận quý ở mức kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng cao. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu 257% vẫn thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích.

Tại Mỹ, Nvidia giảm 3,6%, trở thành cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số S&P 500. Trong khi đó, KLA Corp. mất 10,8% dù công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo, khi kỳ vọng của thị trường đã ở mức rất cao sau giai đoạn cổ phiếu tăng mạnh.

Ở các thị trường khác, diễn biến cũng trái chiều khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,5%.