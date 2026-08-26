Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm khi giá dầu giảm và kỳ vọng về AI gia tăng

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 26/8, khi nhà đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải hiện vẫn phần lớn bị đình trệ do do xung đột tại Iran.

Màn hình hiển thị Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) và tỷ giá giữa đồng USD và won Hàn Quốc tại phòng giao dịch ngoại hối của trụ sở Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/8/2026. Ảnh: AP

Sự quan tâm trên toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy một số thị trường trong khu vực, trong khi giá dầu giảm giúp cải thiện tâm lý thị trường tại các quốc gia nhập khẩu dầu như Nhật Bản. Nhật Bản, quốc gia nghèo tài nguyên, gần như phải nhập khẩu toàn bộ lượng dầu sử dụng.

Giá dầu tiếp tục giảm. Dầu thô chuẩn của Mỹ giảm 1,53 USD, xuống 80,83 USD/thùng. Dầu Brent, tiêu chuẩn quốc tế, giảm 1,60 USD, xuống 86,98 USD/thùng.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran dường như gia tăng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm tiếp tục gây gây tổn hại cho nền kinh tế Iran.

Giá dầu Brent dao động trong khoảng 72-102 USD/thùng vào tháng trước khi hy vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận liên tục biến động.

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Iran và Oman hôm 25/8 đã gặp nhau để thảo luận về cách thức từng bước quản lý hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Cuộc đàm phán diễn ra sau khi một tàu chở dầu bị vô hiệu hóa trong một vụ tấn công ngoài khơi Oman, cho thấy những nguy hiểm vẫn đang tồn tại đối với các công ty vận tải cố gắng sử dụng tuyến đường thủy này trong bối cảnh Iran đang kiểm soát khu vực.

Quân đội Pakistan cho biết, một phái đoàn nước này đã hội đàm với Tổng thống Iran nhằm khôi phục các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Iran - Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi đánh giá cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian là “rất tích cực và hiệu quả”.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,7% trong phiên giao dịch sáng 26/8, lên 66.291,01 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,4%, xuống 9.127,80 điểm. Kospi của Hàn Quốc tăng 1,3%, lên 6.833,06 điểm. Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,9%, lên 25.730,87 điểm, trong khi Shanghai Composite tăng 0,6%, lên 3.911,69 điểm.

Trên Phố Wall, Nvidia, dự kiến công bố kết quả kinh doanh mới nhất vào 26/8, cùng các doanh nghiệp hưởng lợi từ sự bùng nổ của công nghệ AI đã dẫn dắt đà tăng. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,2%, một ngày sau khi giảm 2,9% và là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến S&P 500.

Ông Eric Schiffer, Giám đốc điều hành công ty đầu tư tư nhân Patriarch Organization có trụ sở tại Los Angeles, dự báo nhu cầu trong lĩnh vực AI sẽ tiếp tục tăng, dù có thể xuất hiện một số điều chỉnh trong tương lai, bởi các công ty và chính phủ không thể không đầu tư vào AI nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh.

Nhóm cổ phiếu liên quan đến AI đã biến động tăng giảm trong suốt mùa hè do lo ngại giá cổ phiếu đã tăng quá cao và sự bùng nổ của AI có thể không bền vững.

Tính chung, chỉ số S&P 500 tăng 24,42 điểm, lên 7.677,28 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 160,24 điểm, lên 53.577,40 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 171,11 điểm, lên 26.151,30 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,63%, từ mức 4,70% cuối ngày 24/8 và 4,74% vào cuối tuần trước. Đây là mức biến động đáng kể trên thị trường trái phiếu, dù lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn cao hơn đáng kể so với mức 3,97% trước khi cuộc chiến tại Iran khiến giá dầu và những lo ngại về lạm phát tăng mạnh.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm nhẹ xuống 159,06 yen, từ mức 159,20 yen. Đồng euro được giao dịch ở mức 1,1667 USD, giảm so với mức 1,1675 USD.