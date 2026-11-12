Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” - Bản hòa ca tự hào về truyền thống công nhân Vùng mỏ - truyền thống ngành Than

Tối 12/11, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ”. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).

Mở màn chương trình là ca khúc “Bài ca người thợ mỏ”, sáng tác Phạm Tuyên qua sự thể hiện của NSND Quang Thọ và các nghệ sĩ.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa chính luận và nghệ thuật kể câu chuyện về con người và văn hóa Vùng mỏ, ngành Than qua âm nhạc. Ở đó, những ca khúc về người thợ mỏ không chỉ tái hiện lịch sử, tinh thần lao động và tình yêu quê hương, mà còn lưu giữ những câu chuyện đời, chuyện nghề của các nhạc sĩ, ca sĩ đã gắn bó với ngành Than, với Quảng Ninh.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tham dự chương trình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo, kênh phát thanh QNR1, QNR2 và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là lời tri ân những thế hệ thợ mỏ đã góp sức xây dựng quê hương, những nhạc sĩ đã sáng tác, viết lên những ca khúc từ chính đời sống lao động thợ mỏ và các nghệ sĩ đã đưa tiếng hát Vùng mỏ đến với công chúng. Qua đó, tôn vinh sức sống bền bỉ của văn hóa ngành Than được khởi nguồn từ cuộc sống, từ lao động và được bồi đắp bằng tình yêu, sự gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

NSND Quang Thọ chia sẻ những cảm xúc tự hào, xúc động khi được cất lên tiếng hát trên quê hương Quảng Ninh, trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Nội dung chương trình được kết cấu thành 3 chương: “Ngọn lửa Vùng mỏ”; “Than vàng, tiếng hát Vùng mỏ” và “Khát vọng dựng xây”. Thông qua những ca khúc sống mãi với thời gian như: “Bài ca người thợ mỏ”, “Đường đi lên mỏ hôm nay”; “Tình ca thợ mỏ”; “Khát vọng vùng than”; "Tình người vùng than”.... góp phần tái hiện sinh động truyền thống đấu tranh, lao động sản xuất cùng tinh thần, bản lĩnh của các thế hệ công nhân ngành Than.

Đó còn là câu chuyện về phong trào văn nghệ ngành Than và những con người góp phần làm nên dòng chảy âm nhạc Vùng mỏ. Chính những trải nghiệm từ đời sống lao động của người thợ đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, tạo nên nhiều ca khúc có sức sống lâu bền trong lòng công chúng. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống văn hóa ấy, các tiết mục mở rộng từ tình yêu ngành Than đến tình yêu quê hương Quảng Ninh, gửi gắm thông điệp về sự kế thừa, tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời thể hiện khát vọng dựng xây quê hương ngày càng phát triển.

NSVM Thanh Việt bồi hồi nhớ lại những năm tháng sôi nổi, khi lời ca tiếng hát luôn vang lên giữa nhịp sống lao động nơi mỏ than.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, NSƯT Hoàng Tùng, các nghệ sĩ Vùng mỏ cùng những giọng ca đạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh qua các năm như: Thanh Việt, Hoàng Thái, Đức Lương, Thanh Tâm, Huyền Trang, Hồng Chinh, Hồng Nhung, Đức Bắc, Quang Ước, Thương Bùi, Vân Trường, Anh Thư, Ngọc Ngân, Thanh Hương...

NSND Đức Long chia sẻ về những ký ức và tình cảm dành cho người thợ mỏ Quảng Ninh.

Tại chương trình, khán giả còn được giao lưu, lắng nghe NSND Quang Thọ, NSND Đức Long, NSVM Thanh Việt, nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm và dấu ấn trong hành trình gắn bó với ngành Than và âm nhạc Vùng mỏ. Qua câu chuyện của các nghệ sĩ, tình yêu dành cho người thợ, cho vùng đất Quảng Ninh và những giai điệu đã đi cùng năm tháng được tiếp nối, lan tỏa đến các thế hệ hôm nay.

Nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm xúc động kể lại những câu chuyện về những sáng tác gắn với ngành Than.

Chương trình chính luận nghệ thuật “Tình ca thợ mỏ” khép lại trong cảm xúc lắng đọng để lại dư âm sâu sắc. Qua những giai điệu thân thuộc viết về ngành Than, các thế hệ thợ mỏ và con người Vùng mỏ, chương trình không chỉ là bản hoa ca tái hiện chặng đường 90 năm Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than mà còn lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa ngành Than trong hành trình phát triển mới của Quảng Ninh hôm nay.

Hình ảnh các tiết mục tại chương trình:

Ca khúc “Khát vọng vùng Than”, sáng tác Xuân Nhật, mang đến những giai điệu hào sảng, thể hiện niềm tự hào về truyền thống ngành Than và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ hôm nay.

NSND Quang Thọ thể hiện ca khúc “Nhịp máy khoan”, sáng tác Trọng Bằng, tái hiện khí thế lao động khẩn trương, tinh thần thi đua sản xuất và sức trẻ của những người công nhân trên các công trường khai thác than.

Mashup “Đường đi lên mỏ hôm nay - Bên máy sàng chị em ta hát” qua tiếng hát của NSVM Thanh Việt cùng các ca sĩ trẻ, mang đến những giai điệu tươi vui, trẻ trung, thể hiện tinh thần lao động hăng say sản xuất ngày càng nhiều than cho Tổ quốc.

Giai điệu sâu lắng của “Tình người vùng than”, sáng tác Đỗ Hòa An, khắc họa tình cảm gắn bó với vùng đất con người Quảng Ninh, qua đó thể hiện tình yêu và niềm tự hào về quê hương.

NSND Đức Long thể hiện ca khúc “Hoa trái mùa”, mang đến những giai điệu trữ tình, sâu lắng.

“Chiều Hạ Long” qua giọng hát NSND Đức Long gợi lên vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất di sản cùng nỗi nhớ quê hương tha thiết.

Ca khúc “Khúc ngẫu hứng người thợ lò”, sáng tác Lê Nguyên Thêm, tiếp tục mang âm hưởng khỏe khoắn, lạc quan, khắc họa vẻ đẹp người thợ mỏ trong lao động.

Ca khúc “Về với quê anh Cẩm Phả”, sáng tác nhà báo, nhạc sĩ Ngô Tiến Cảnh, qua phần biểu diễn của NSƯT Hoàng Tùng gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về vùng đất Cẩm Phả mến yêu.

Với tiết tấu rộn ràng, vui tươi “Khúc cha cha người thợ” sáng tác Lê Nguyên Thêm, mang đến hình ảnh người thợ mỏ đầy lạc quan, yêu đời dù vất vả dưới lò sâu, họ vẫn say mê ca hát, tìm thấy niềm vui trong lao động và cuộc sống.

Ca khúc “Tình yêu biển và than”, sáng tác Lê Đăng Vệ là lời tự sự về tình yêu với biển xanh và những tầng than đen - nét đặc trưng của quê hương Quảng Ninh.

Ca khúc “Tình ca người thợ mỏ” của nhạc sĩ Hoàng Vân ngợi ca vẻ đẹp người thợ mỏ trong lao động và cuộc sống, với tinh thần kiên cường, lạc quan, tình yêu nghề và tình yêu quê hương sâu nặng.

Ca khúc “Công nhân Vùng mỏ Quảng Ninh”, lời thơ Quản Minh Cường, nhạc Tuấn Đạt, khép lại chương trình với giai điệu hào sảng, như lời khẳng định về truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", niềm tự hào và khát vọng vươn lên của những người con Quảng Ninh.

Khán giả nồng nhiệt cổ vũ chương trình.