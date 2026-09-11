Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” - Lan tỏa khát vọng thành phố trẻ

Tối 11/9, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới”, mang đến một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, tái hiện hành trình phát triển của Quảng Ninh từ những giá trị truyền thống đến diện mạo hiện đại và khát vọng vươn xa.
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, QTV3, VTVgo, kênh phát thanh QNR và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.
Với thời lượng khoảng 80 phút, “Quảng Ninh ngày mới” được kết cấu thành 3 chương: “Một miền đất - Một hành trình”, “Nhịp sống mới” và “Biển lớn ngày mai”. Bằng âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện nghệ thuật, chương trình khắc họa một Quảng Ninh giàu truyền thống, năng động, hội nhập trong hiện tại và đang mở ra những không gian phát triển mới. Qua đó, lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng xây dựng về một đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hướng tới tương lai.
Chương trình quy tụ nhiều giọng ca như: NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Đỗ Tố Hoa, các nghệ sĩ Vùng mỏ cùng những giọng ca đạt giải cao tại Hội thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh, truyền hình Quảng Ninh như: Hồng Nhung, Bảo Anh, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Văn Thi, Vân Trường, Anh Thư, Thái Nguyệt, Đức Đạt, Thiên Long...
Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những ca khúc mới viết về Quảng Ninh cùng nhiều tác phẩm quen thuộc về quê hương, đất nước như “Bài ca Quảng Ninh”, “Tinh hoa Việt Nam”, “Quảng Ninh thành phố em yêu”, “Quảng Ninh trong tôi”, “Làng chài”, “Hát về thành phố hôm nay”, “Đất Mỏ quê ta”, “Quảng Ninh rạng ngời hôm nay”...
Đặc biệt, trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã giao lưu, chia sẻ về ca khúc “Bài ca Quảng Ninh” được anh sáng tác trong thời điểm đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Câu chuyện phía sau tác phẩm với những giai điệu đẹp về Quảng Ninh đã góp thêm chiều sâu cảm xúc cho chương trình.
Không chỉ là một chương trình chính luận nghệ thuật giàu cảm xúc, “Quảng Ninh ngày mới” còn là câu chuyện được kể bằng âm nhạc về một vùng đất đã đi qua nhiều chặng đường phát triển và đang sẵn sàng bước tiếp với một tâm thế mới. Từ những giá trị được bồi đắp qua lịch sử đến nhịp sống hiện đại hôm nay, từ miền đất di sản đến một thành phố trẻ đang vươn xa, chương trình lan tỏa niềm tự hào, khơi dậy niềm tin và khát vọng cùng Quảng Ninh viết tiếp hành trình phát triển rực rỡ phía trước.
Hình ảnh các tiết mục đặc sắc trong chương trình: