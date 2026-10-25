Chương trình hành động của Chính phủ về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 23/10/2026 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài.

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài.

Xây dựng Khung tiêu chí quốc gia về nhân tài theo hướng mở, linh hoạt, gồm tiêu chí chung và tiêu chí đặc thù theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực, loại nhiệm vụ; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài trong hệ thống chính trị, trong đó có Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm thống nhất với cơ chế, chính sách đặc biệt được cấp có thẩm quyền quyết định; nghiên cứu hoàn thiện chính sách về tiền lương, nhà ở, đất đai và phân cấp, phân quyền trong công tác nhân tài, ưu tiên địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo.

Xây dựng, quản lý thống nhất, đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, Hệ thống chỉ số quốc gia về nhân tài, Cổng thông tin quốc gia về nhân tài; quy định hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá, cơ chế thu thập, cập nhật, xác thực, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; bảo đảm thống nhất, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, đánh giá và bảo vệ người thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; xác định rõ căn cứ đánh giá rủi ro khách quan, thiện chí, mức độ tuân thủ và phân biệt với hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, vụ lợi, cố ý làm trái; gắn khuyến khích đổi mới, sáng tạo với kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Xây dựng cơ chế biểu dương, tôn vinh nhân tài quốc gia bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, gắn với hiệu quả cống hiến.

Xây dựng cơ chế phối hợp, liên thông giải quyết thủ tục hành chính đối với nhân tài quốc tế và thành viên gia đình; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, quy trình và thời hạn giải quyết, bảo đảm thống nhất với quy định về nhập cảnh, cư trú và các quy định pháp luật có liên quan.

Xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn,... cần thu hút nhân tài

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xác định, cập nhật danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá cần thu hút nhân tài; trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, công bố theo thẩm quyền.

Phát triển các nền tảng số, công cụ công nghệ phục vụ tìm kiếm, kết nối, dự báo nhu cầu và điều phối nhân tài; bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân tài, không đầu tư trùng lặp, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đầu tư xây dựng các Nhóm nghiên cứu mạnh, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Trung tâm công nghệ chiến lược, Trung tâm đổi mới sáng tạo chuyên sâu và Trung tâm tính toán hiệu năng cao gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong công tác nhân tài và chỉ áp dụng đối với các cơ chế đặc thù về giao nhiệm vụ, sử dụng, đãi ngộ, tài chính, sở hữu trí tuệ, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu đối với nhân tài trong cơ sở nghiên cứu, giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

Xây dựng Chương trình “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng Chương trình “Nhân tài dẫn dắt nhân tài”, thực hiện chế độ cố vấn, hướng dẫn, trao đổi giữa chuyên gia đầu ngành với nhân tài trẻ; xây dựng các chương trình phát hiện sớm, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân tài theo nhóm đối tượng, ngành, lĩnh vực và giai đoạn; ưu tiên phát hiện, đào tạo sớm học sinh, sinh viên tài năng trong các lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược; bồi dưỡng, nâng tầm chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, doanh nhân trẻ và nhân lực kỹ năng cao đạt trình độ quốc tế; gắn đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thực tiễn và có cơ chế theo dõi, hỗ trợ phát triển lâu dài nhân tài.

Xây dựng cơ chế lựa chọn, cử nhà khoa học xuất sắc, tài năng trẻ tham gia đào tạo, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới; gắn kết quả đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài với nhiệm vụ, sản phẩm, yêu cầu phát triển đội ngũ trong nước và việc tiếp nhận, ứng dụng tri thức, công nghệ; khuyến khích doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu cùng đầu tư, sử dụng và phát triển nhân tài.

Xây dựng chương trình đầu tư, nâng cấp một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đạt trình độ khu vực, quốc tế; xác định danh mục ưu tiên, gắn đầu tư với nhiệm vụ khoa học, công nghệ lớn, dự án trọng điểm và bài toán chiến lược quốc gia để đào tạo, phát triển nhân tài qua thực tiễn

Phát triển các Trung tâm nghiên cứu xuất sắc và Trung tâm kết nối, phát triển nhân tài; xác định mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho thu hút và trọng dụng nhân tài; bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài đạt khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; địa phương tự chủ ngân sách được quyết định mức chi cao hơn.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát hiện, tiến cử, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đồng tài trợ cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, công nghệ cao và công nghệ mới.

Bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm.

Đa dạng hóa phương thức phát hiện, giới thiệu, tiến cử, tuyển chọn nhân tài

Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quan điểm, chủ trương, chính sách về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp thu hút, trọng dụng nhân tài; đưa phát triển nhân tài vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Kết quả thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài là một trong những căn cứ đánh giá trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước để tháo gỡ vướng mắc trong phát hiện, thu hút, sử dụng và phát huy nhân tài. Đổi mới phương thức quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực theo hướng đặt hàng, giao nhiệm vụ, khoán chi, tài trợ theo nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả phù hợp với tính chất từng lĩnh vực; thúc đẩy hợp tác công tư, đồng tài trợ và đa dạng hóa nguồn lực hợp pháp; gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn, danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn và các nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá được cấp có thẩm quyền công bố để xác định nhu cầu, số lượng, cơ cấu nhân tài cần thu hút; xây dựng kế hoạch tuyển chọn, bố trí, sử dụng và phát triển nhân tài phù hợp chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và nguồn lực.

Đa dạng hóa phương thức phát hiện, giới thiệu, tiến cử, tuyển chọn nhân tài; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, dựa trên phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả và đóng góp thực tế.

Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và địa phương tham gia phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài; tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phát triển nhân tài; khuyến khích chuyên gia, nhà khoa học tham gia cố vấn, hướng dẫn, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ kế cận.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình nội bộ liên quan đến nhân tài; thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ với đội ngũ nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân; tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi kiến nghị theo thẩm quyền.

Tăng cường mạng lưới, diễn đàn và chương trình hợp tác quốc tế về nhân tài; xây dựng kế hoạch, chương trình đặt hàng, tiếp nhận và sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế tham gia đào tạo, cố vấn, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, chủ trì hoặc đồng chủ trì các nhiệm vụ, chương trình, dự án chiến lược tại Việt Nam.

Các bộ, cơ quan được giao chủ trì xây dựng đề án thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài theo ngành, lĩnh vực, xác định nhu cầu, số lượng nhân tài cần thu hút và nguồn lực thực hiện, gắn với các nhiệm vụ chiến lược, chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm, bài toán lớn quốc gia và nhiệm vụ đột phá; tránh trùng lặp về đối tượng, nhiệm vụ hoặc cơ chế, chính sách./.