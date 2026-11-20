Kiên trì đồng hành cùng học sinh đặc biệt

Với trẻ em khuyết tật, mỗi bước tiến trong học tập, mỗi kỹ năng nhỏ được hình thành đều là kết quả của một hành trình kiên trì của sự yêu thương. Ở đó, những người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn nỗ lực đồng hành, chắp thêm cơ hội để các em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chị Phạm Thị Tâm, bảo mẫu tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh cơ sở 2, chăm sóc các em nhỏ khuyết tật.

Lớp học dành cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh cơ sở 2 có những điều rất khác biệt. Nhiều em gặp khó khăn trong giao tiếp, không thể diễn đạt rõ suy nghĩ, cảm xúc hay nhu cầu của bản thân bằng lời nói. Bởi vậy, mỗi hoạt động dạy học đều cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và những phương pháp giáo dục phù hợp với khả năng của từng trẻ.

Từ việc nhận biết hình ảnh, làm quen với con số đến rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, các thầy cô đều phải hướng dẫn từng bước, lặp lại nhiều lần. Không chỉ dạy học, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại Trung tâm còn đảm nhận việc chăm sóc các em từ bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân đến phục hồi chức năng. Công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và cả sự nhạy cảm để nhận biết những thay đổi dù rất nhỏ ở mỗi trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Hà, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Hướng nghiệp, Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh cơ sở 2, chia sẻ: Mỗi con có một dạng khuyết tật, khả năng tiếp nhận khác nhau nên giáo viên phải kiên trì, tìm cách tiếp cận phù hợp. Nhìn thấy các con có thêm một chút tiến bộ dù là nhỏ thôi, chúng tôi rất vui và có thêm động lực gắn bó với công việc”.

Hằng ngày trực tiếp chăm sóc các em, niềm vui của chị Phạm Thị Tâm đến từ những tiến bộ nhỏ nhất khi một trẻ biết tự xúc ăn hay chủ động tìm cô giúp đỡ. Trăn trở về công việc thầm lặng này, chị tâm sự: Sự kiên trì, yêu thương và quan tâm như người thân chính là chìa khóa giúp các em có thêm niềm tin để hoàn thiện bản thân và hòa nhập cộng đồng.

Sự tận tụy của những người trực tiếp chăm sóc, giáo dục đã góp phần tạo nên môi trường an toàn, thân thiện, nơi trẻ em khuyết tật được quan tâm cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng để mỗi em có cơ hội phát triển tốt hơn, tình thương và nỗ lực của từng cá nhân cần được tiếp sức bằng những chính sách, giải pháp hỗ trợ đồng bộ.

Xác định giáo dục hòa nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em, thành phố Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Điểm nhấn trong nỗ lực này là ngày 21/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh trực thuộc Sở GD&ĐT. Trung tâm được giao thực hiện tư vấn, đánh giá, sàng lọc, hỗ trợ và can thiệp giáo dục đối với trẻ em khuyết tật, trẻ có rối loạn phổ tự kỷ và trẻ có nhu cầu hỗ trợ giáo dục đặc biệt. Qua đó, không chỉ giúp trẻ được tiếp cận phương pháp giáo dục phù hợp mà còn hỗ trợ gia đình và các cơ sở giáo dục trong quá trình chăm sóc, dạy học.

Sau một tháng đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 31 học sinh, đồng thời triển khai khám sàng lọc, tuyển sinh theo kế hoạch được phê duyệt. Năm học 2026-2027, Trung tâm dự kiến tổ chức 8 lớp can thiệp trực tiếp với khoảng 80 học sinh ở các cấp học, từ mầm non đến THPT; đồng thời hỗ trợ can thiệp theo giờ cho 271 học sinh đang học hòa nhập tại các trường phổ thông có nhu cầu. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động mở thêm cơ hội để trẻ được phát hiện sớm, đánh giá đúng nhu cầu và hỗ trợ kịp thời.

Những ngày đầu tiên đi vào hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Quảng Ninh.

Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ phát triển riêng. Vì vậy, hành trình giáo dục hòa nhập đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và cơ hội bình đẳng để trẻ khuyết tật, trẻ đặc biệt được học tập, trưởng thành và hòa nhập cộng đồng.