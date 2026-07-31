Chương trình khai mạc Miss World 2026 sẽ diễn ra ngày 11/8 tại Quảng Ninh

Ngày 31/7, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Ban Tổ chức chương trình, cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo công tác phối hợp tổ chức, triển khai các nội dung Cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Quảng Ninh.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại cuộc họp.

Quảng Ninh sẽ đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 từ ngày 8-12/8/2026, với sự tham gia của khoảng 130 thí sinh đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo kế hoạch, chương trình khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 11/8 tại Quảng trường biển Hạ Long Marina (phường Bãi Cháy) dự kiến có 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Chương trình khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các hạ tầng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 8-9/8 các thí sinh sẽ đến Quảng Ninh và 19h00 ngày 9/8, tỉnh sẽ tổ chức tiệc chào mừng các thí sinh tham dự Cuộc thi Miss World lần thứ 73; ngày 10/8, sẽ tổng duyệt chương trình khai mạc.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Tổ chức và sở, ngành, đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ, công tác rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất cho cuộc thi. Trong đó, tập trung các nội dung: Tổ chức, hậu cần, kỹ thuật, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu, chuẩn bị điều kiện cho các thí sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Quảng Ninh, chương trình tham quan Vịnh Hạ Long, các phương án đảm bảo về an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy chữa cháy, giao thông, vệ sinh môi trường, truyền thông…

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại cuộc họp.

Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Miss World lần thứ 73 là sự kiện văn hóa, đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội để quảng bá hình ảnh, giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa, di sản, con người, tiềm năng phát triển của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần nâng tầm vị thế, thương hiệu điểm đến Quảng Ninh trên trường quốc tế.

Đồng chí yêu cầu công tác chuẩn bị cho Cuộc thi Miss World tại Quảng Ninh phải tiếp tục được triển khai chủ động, bài bản, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức và các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể và lịch trình chi tiết của chương trình, từng đơn vị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, triển khai phương án thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm các điều kiện chu đáo nhất để cuộc thi diễn ra thành công, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè và du khách quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.