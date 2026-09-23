Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về di sản văn hóa năm 2026”

Cuộc thi do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Quảng Ninh tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn.

Thông qua cuộc thi, thành phố hướng tới việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa.

Đặc biệt, cuộc thi tập trung lan tỏa giá trị của hai Di sản thế giới trọng điểm là Di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh theo Nghị quyết số 36/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội, hướng tới hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đối tượng tham gia cuộc thi mở rộng là toàn thể công dân Việt Nam từ đủ 11 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Quảng Ninh. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, lực lượng soạn thảo bộ câu hỏi và quản trị hệ thống không được tham gia dự thi.

Cuộc thi được triển khai theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ: https://thitimhieuphapluatquangninh.vn, thuộc Chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Trang Thông tin PBGDPL thành phố Quảng Ninh. Người dự thi có thể dễ dàng truy cập và làm bài bằng máy tính hoặc các thiết bị di động thông minh có kết nối Internet.

Nội dung thi bao gồm 05 nhóm chủ đề trọng tâm gắn liền với các quy định pháp luật và thực tiễn di sản gồm: Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và Nghị định số 308/2025/NĐ-CP về hành vi bị nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ đối với di sản, sở hữu và bảo vệ di tích; Nghị định số 208/2025/NĐ-CP về quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cũng như hoạt động xây dựng trong và ngoài khu vực bảo vệ di sản; Nghị định số 215/2025/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa/thiên nhiên thế giới, di sản phi vật thể và chính sách đối với nghệ nhân.

Ngoài ra, bài thi còn cập nhật các quy định xử lý vi phạm hành chính và hình sự đối với hành vi hủy hoại di tích, mua bán cổ vật trái phép hay lợi dụng di sản để trục lợi tâm linh, cùng các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa đặc thù của thành phố Quảng Ninh theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, cổng thi trắc nghiệm trực tuyến chính thức mở từ 10 giờ 00 phút ngày 25/9/2026 và sẽ kéo dài đến 10 giờ 00 phút ngày 25/10/2026. Kết quả cuộc thi được công bố công khai vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/10/2026 trên trang tin điện tử của cuộc thi.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trước ngày 15/11/2026, lồng ghép trong Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026 của thành phố. Giải thưởng của cuộc thi có tổng trị giá lên đến 55.000.000 đồng cho 29 giải thưởng.

Để cuộc thi đạt hiệu quả thực chất và lan tỏa sâu rộng, UBND thành phố Quảng Ninh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và UBND các xã, phường, đặc khu quán triệt, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên các hạ tầng báo chí, mạng xã hội và Cổng thông tin điện tử nhằm thu hút đông đảo Nhân dân cùng hưởng ứng.