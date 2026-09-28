Taylor Swift trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải nhất trong lịch sử MTV Video Music Awards

Taylor Swift đã lập kỷ lục mới tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 khi trở thành nghệ sĩ được trao nhiều giải nhất trong lịch sử VMA.

Taylor Swift nhận giải Artist Director Honors tại lễ trao giải MTV Video Music Awards, ngày 27/9/2026, tại Nhà hát Peacock ở Los Angeles. Ảnh: AP

Nữ ca sĩ nhận giải Artist Director Honors đầu tiên được trao vào tối 27/9, qua đó nâng tổng số giải VMA của cô lên 31.

Trước đó, Swift cùng Beyoncé chia sẻ kỷ lục với 30 giải VMA mỗi người. Giải thưởng mới được trao nhằm vinh danh những nghệ sĩ có hoạt động phía sau máy quay, góp phần mở rộng khả năng của video âm nhạc và thúc đẩy nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.

Trong bài phát biểu nhận giải, Taylor Swift cho biết cô bắt đầu thực hiện và tham gia các video âm nhạc cách đây 20 năm. Nữ ca sĩ cho biết đã tham gia thực hiện khoảng 60 video, trong đó có 18 video do cô viết và đạo diễn.

“Các bạn, những người hâm mộ, đã khiến mọi thứ trở nên thú vị đến vậy”, Swift nói.

Cũng tại lễ trao giải, Taylor Swift ra mắt video âm nhạc cho ca khúc mới “Patient Zero”. Cô đảm nhận vai trò đạo diễn, trong khi Colin Farrell và Dakota Johnson tham gia diễn xuất. Johnson và Swift vào vai hai hình ảnh phản chiếu của nhau. “Patient Zero” là đĩa đơn đầu tiên của Swift kể từ khi cô kết hôn với Travis Kelce, cầu thủ của đội Kansas City Chiefs, vào tháng 7.

Lễ trao giải MTV Video Music Awards kéo dài hai giờ được phát sóng trực tiếp trên CBS từ Nhà hát Peacock ở Los Angeles. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao với các màn trình diễn và khoảnh khắc đáng chú ý, trong đó Madonna mở màn cùng Sabrina Carpenter và Nirvana được trao giải Video Vanguard 2026.