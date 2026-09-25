Gánh hàng hoa

“Gánh hàng hoa” của tác giả Hồng Gai là một bài thơ giàu chất trữ tình, khắc họa duyên dáng hình ảnh người phụ nữ gánh hoa giữa phố phường Hà Nội. Qua những sắc hoa rực rỡ cùng nắng, sương, mưa gió, phố cổ và Tây Hồ, tác giả đã vẽ nên một bức tranh Hà Nội vừa tươi đẹp, thơ mộng, vừa gần gũi với nhịp sống đời thường.

Đằng sau vẻ đẹp của những gánh hoa là hình ảnh người phụ nữ cần mẫn, chịu thương chịu khó: dù “mưa nắng bão dông”, đôi bàn tay vẫn lặng thầm bó từng bông hoa để mang hương sắc đến cho đời. Bài thơ vì thế không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của hoa và người mà còn gợi lên sự trân trọng đối với những con người bình dị đang âm thầm làm đẹp cho cuộc sống.

Những câu thơ cuối để lại dư vị bâng khuâng, khi “hoa đẹp, em xinh” trở thành một hình bóng đẹp giữa phố Hà Nội, khiến người qua đường cũng phải ngẩn ngơ, xao xuyến...

Ảnh minh họa.

GÁNH HÀNG HOA

Nhịp nhàng dạo bước thong dong

Chở theo giọt nắng, gánh hồng thướt tha

Phố cổ nhộn nhịp sắc hoa

Nắng hanh rơi nhẹ “sưa hoa” dịu dàng

Đạp xe theo nhịp nhẹ nhàng

Em chở sắc thắm bao chàng nhớ thương

Cúc vàng e ấp bên đường

Trẻ em ríu rít khai trường hát ca

Sương đêm đọng giọt nhành hoa

Đàn ai dạo bản tình ca mơ màng

Đêm khuya mưa gió phũ phàng

Bàn tay gầy guộc bó hàng từng bông

Dù cho mưa nắng bão dông

Hoa kia vẫn nở ngóng trông nụ cười

Lặng thầm góc phố một đời

Hương nhài ngào ngạt một trời xanh tươi

Chân bước dừng lại nghỉ ngơi

Tây Hồ sóng gợn, mải chơi xa bờ

Một đời yêu, một đời chờ

Đón xuân, chào hạ, rợp cờ sang thu

Lời rao văng vẳng êm ru

Gánh hoa ngõ nhỏ mơ thu lòng người

Sắc hoa rực rỡ tươi cười

Chiều hoàng hôn xuống xuyên kim vá tình

Hoa đẹp, em xinh một mình

Người qua ngơ ngẩn mơ hình bóng ai./.

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Tác giả Hồng Gai, viết ngày 20/8/2026 tại Hà Nội.