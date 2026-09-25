“Gánh hàng hoa” của tác giả Hồng Gai là một bài thơ giàu chất trữ tình, khắc họa duyên dáng hình ảnh người phụ nữ gánh hoa giữa phố phường Hà Nội. Qua những sắc hoa rực rỡ cùng nắng, sương, mưa gió, phố cổ và Tây Hồ, tác giả đã vẽ nên một bức tranh Hà Nội vừa tươi đẹp, thơ mộng, vừa gần gũi với nhịp sống đời thường.
Đằng sau vẻ đẹp của những gánh hoa là hình ảnh người phụ nữ cần mẫn, chịu thương chịu khó: dù “mưa nắng bão dông”, đôi bàn tay vẫn lặng thầm bó từng bông hoa để mang hương sắc đến cho đời. Bài thơ vì thế không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của hoa và người mà còn gợi lên sự trân trọng đối với những con người bình dị đang âm thầm làm đẹp cho cuộc sống.
Những câu thơ cuối để lại dư vị bâng khuâng, khi “hoa đẹp, em xinh” trở thành một hình bóng đẹp giữa phố Hà Nội, khiến người qua đường cũng phải ngẩn ngơ, xao xuyến...
GÁNH HÀNG HOA
Nhịp nhàng dạo bước thong dong
Chở theo giọt nắng, gánh hồng thướt tha
Phố cổ nhộn nhịp sắc hoa
Nắng hanh rơi nhẹ “sưa hoa” dịu dàng
Đạp xe theo nhịp nhẹ nhàng
Em chở sắc thắm bao chàng nhớ thương
Cúc vàng e ấp bên đường
Trẻ em ríu rít khai trường hát ca
Sương đêm đọng giọt nhành hoa
Đàn ai dạo bản tình ca mơ màng
Đêm khuya mưa gió phũ phàng
Bàn tay gầy guộc bó hàng từng bông
Dù cho mưa nắng bão dông
Hoa kia vẫn nở ngóng trông nụ cười
Lặng thầm góc phố một đời
Hương nhài ngào ngạt một trời xanh tươi
Chân bước dừng lại nghỉ ngơi
Tây Hồ sóng gợn, mải chơi xa bờ
Một đời yêu, một đời chờ
Đón xuân, chào hạ, rợp cờ sang thu
Lời rao văng vẳng êm ru
Gánh hoa ngõ nhỏ mơ thu lòng người
Sắc hoa rực rỡ tươi cười
Chiều hoàng hôn xuống xuyên kim vá tình
Hoa đẹp, em xinh một mình
Người qua ngơ ngẩn mơ hình bóng ai./.
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Tác giả Hồng Gai, viết ngày 20/8/2026 tại Hà Nội.