53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vui Trung thu cùng thiếu nhi Vân Đồn

Tối 25/9, tại Công viên mùa đông Biboy World, Khu đô thị Phương Đông, UBND đặc khu Vân Đồn phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm 2026”, mang đến không khí Trung thu vui tươi, ấm áp cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông, trao những phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Các thí sinh đã giao lưu, trực tiếp chung vui, phá cỗ và trao những phần quà Trung thu tới các em thiếu niên, nhi đồng tham dự chương trình.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu Vân Đồn, trao những phần quà Trung thu đến các cháu thiếu nhi.

Trong không khí rộn ràng của “Đêm hội trăng rằm”, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND đặc khu Vân Đồn và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông đã trao những phần quà ý nghĩa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, qua đó động viên các em tiếp tục cố gắng, đạt thêm nhiều kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam chung vui, phá cỗ và chia quà cho các em thiếu nhi.

Sự đồng hành của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã góp phần tạo thêm không khí gần gũi, sôi nổi cho đêm hội. Các thí sinh cùng thiếu nhi Vân Đồn chia sẻ niềm vui trong dịp Tết Trung thu, trao những món quà và gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia tới các em nhỏ.

Quang cảnh Chương trình "Đêm hội trăng rằm 2026" ở đặc khu Vân Đồn.

“Đêm hội trăng rằm 2026” không chỉ tạo sân chơi vui tươi cho thiếu nhi trên địa bàn đặc khu, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền địa phương và doanh nghiệp đối với trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần để các em được đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.