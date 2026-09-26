Khánh thành Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ

Sáng 26/9, phường Hoành Bồ tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa phường. Công trình được cải tạo từ Rạp hát huyện Hoành Bồ trước đây, nhằm hoàn thiện thiết chế văn hóa, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Công trình triển khai trên cơ sở cải tạo Rạp hát huyện Hoành Bồ trước đây với tổng diện tích khu đất hơn 9.000m².

Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, phường Hoành Bồ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hoàn thiện hệ thống thiết chế phục vụ cộng đồng. Việc đầu tư Trung tâm Văn hóa phường được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng xã hội, tạo dựng không gian sinh hoạt văn hóa khang trang, thuận tiện cho nhân dân.

Công trình khởi công trong quý I/2026, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 17 tỷ đồng. Công trình có tổng diện tích khu đất hơn 9.000m², riêng hạng mục Trung tâm Văn hóa có diện tích khoảng 900m², quy mô gần 300 ghế ngồi.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành Trung tâm Văn hóa phường.

Trong quá trình cải tạo, công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống điều hòa, âm thanh, ánh sáng, phòng cháy, chữa cháy, điện, nước; mở rộng khu vực mặt tiền, chỉnh trang khuôn viên, bổ sung cây xanh và các hạng mục phụ trợ.

Việc đưa Trung tâm Văn hóa phường Hoành Bồ vào sử dụng nhằm góp phần chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố, đồng thời tạo diện mạo mới cho không gian đô thị, bổ sung một thiết chế văn hóa hiện đại, mở thêm không gian để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức các sự kiện chính trị, xã hội, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho 12 đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát khu dân cư.

Một số tiết mục đặc sắc tại Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”, phường Hoành Bồ năm 2026.

Ngay sau lễ khánh thành, phường Hoành Bồ đã tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư tại Trung tâm Văn hóa với chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh” với sự tham gia của 12 đội văn nghệ của 12 thôn, khu phố. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình.