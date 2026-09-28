Avengers: Endgame trở lại ngôi đầu phòng vé

Bảy năm sau khi trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, “Avengers: Endgame” đã trở lại vị trí số 1 tại phòng vé, trước thềm bom tấn “Avengers: Doomsday” (Avengers: Ngày tận thế).

Một cảnh trong phim “Avengers: Endgame”. Ảnh: Marvel Studios/Disney cung cấp qua AP

Theo ước tính của hãng phim công bố ngày 27/9, “Avengers: Endgame” thu 26 triệu USD tại Bắc Mỹ trong cuối tuần qua và thêm 60 triệu USD tại các thị trường quốc tế. Bộ phim từng đạt doanh thu 2,8 tỷ USD năm 2019 được đưa trở lại rạp với một số cảnh mới sau phần danh đề, cùng lời cảm ơn người hâm mộ của Robert Downey Jr. và Chris Evans ở phần mở đầu.

Trong số các phim được phát hành lại, chỉ “Star Wars: A New Hope” năm 1997, với 35,9 triệu USD, và “The Lion King” năm 2011, với 30,2 triệu USD, có doanh thu mở màn tại các rạp Bắc Mỹ cao hơn “Endgame”.

Hollywood ngày càng phát hành lại các bộ phim cũ trong những năm gần đây để tận dụng những khoảng trống trong lịch chiếu. Tuy nhiên, “Endgame: Encore” của Walt Disney Co. vẫn đứng đầu phòng vé trong một cuối tuần đặc biệt sôi động tại các rạp.

Đứng thứ hai là phiên bản làm lại “Resident Evil” của đạo diễn Zach Cregger. Bộ phim do Sony Pictures phát hành thu 23,3 triệu USD trong tuần thứ hai, tiếp nối màn ra mắt vượt kỳ vọng. Sau hai tuần, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử đã thu 103,5 triệu USD tại các rạp ở Mỹ và Canada.

Trong cuộc đua sát sao cho vị trí thứ ba, “Heart of the Beast” vượt “Primetime” với doanh thu ước tính 20 triệu USD từ 3.435 rạp. Do David Ayer đạo diễn, phim có Brad Pitt vào vai một cựu quân nhân phải vượt qua vùng hoang dã Alaska cùng chú chó tác chiến của mình sau khi máy bay gặp nạn. Bộ phim thu thêm 30,1 triệu USD tại các rạp quốc tế.

“Primetime” có màn ra mắt đáng chú ý khi thu 19,2 triệu USD với kinh phí chỉ 15 triệu USD và được phát hành tại số rạp ít hơn 500 rạp so với ‘Heart of the Beast’. Khoảng 69% khán giả mua vé dưới 30 tuổi, cho thấy sức hút của Robert Pattinson đối với nhóm khán giả Gen Z.

Trong khi đó, “Forgotten Island” của DreamWorks Animation đứng thứ năm với 12,8 triệu USD tại Bắc Mỹ. Bộ phim có kinh phí 80 triệu USD và thu thêm 7,8 triệu USD tại 31 thị trường quốc tế.

Sự góp mặt của loạt phim mới cùng màn tái xuất của “Endgame” cũng giúp phòng vé Bắc Mỹ có một cuối tuần tháng 9 đặc biệt sôi động. Doanh thu bán vé tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ từ đầu năm đạt 7,8 tỷ USD, cao hơn 19% so với năm trước.