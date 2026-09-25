Trung thu - Tết của thiếu nhi

Trung thu là Tết của thiếu nhi. Dưới ánh trăng rằm tháng Tám sáng trong, trẻ em vui đón Trung thu bằng tất cả sự háo hức của tuổi thơ. Xưa đã thế mà nay cũng vậy. Dù điều kiện kinh tế có khác xưa, các gia đình, cộng đồng xã hội giờ đây có điều kiện hơn để chăm lo cho con trẻ, nhưng niềm vui của trẻ em thì thời nào cũng giống nhau.

Được sống trong không khí thân thiết, cùng bạn bè vui đùa, cùng gia đình phá cỗ trông trăng thì dù còn khó khăn, thiếu thốn hay đủ đầy về vật chất thì trẻ em vẫn cảm nhận được trọn vẹn không khí Trung thu, tình thương yêu mà gia đình và xã hội dành cho các em, thiết nghĩ đó mới là điều quan trọng hơn cả.

Thiếu nhi vui đón Trung thu tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Tạ Quân

Trẻ em hôm nay được cảm nhận về Trung thu rất sớm. Vào tháng Tám, tiếng trống thùng thình của những đội múa rồng, lân đã bắt đầu vang trên từng xóm phố. Đồ chơi Trung thu đủ màu sắc, kiểu dáng, chủng loại bày bán khắp nơi, tha hồ ngắm nhìn, chọn lựa. Các cơ quan, tổ chức, nhà trường, doanh nghiệp, khu dân cư hầu như đều tổ chức chương trình vui Trung thu cho thiếu nhi là con em đơn vị, các gia đình trên địa bàn. Chính vì vậy, mỗi em nhỏ có thể được xem múa lân - sư - rồng, vui trông trăng, phá cỗ tới mấy lần mỗi mùa Trung thu.

Nhiều đơn vị nhân dịp này còn tổ chức trao phần thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm tuyên dương, khuyến khích các em và nêu tấm gương cho các em nhỏ noi theo. Trung thu với trẻ em thuộc gia đình khó khăn, Trung thu ở vùng cao, vùng xa xôi, biên giới, hải đảo còn ít nhiều vất vả cũng không thiếu đồ chơi, mâm cỗ đón chị Hằng, chú Cuội, các đêm hội được vui múa hát.

Những tổ chức hội, đoàn thể và các mạnh thường quân luôn quan tâm chu đáo tới thăm, tặng quà, động viên những em thiếu nhi đang chống chọi với bệnh tật ở các bệnh viện, trao tặng các em thiếu nhi vùng khó xe đạp, đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, bánh kẹo… để các em được khích lệ, động viên vào năm học mới và có niềm vui trọn vẹn trong dịp Tết thiếu nhi.

Gần gũi nhất với các em thiếu nhi chính là gia đình. Quảng Ninh giờ không còn hộ nghèo, sự nâng lên về đời sống vật chất chung giúp các gia đình có điều kiện quan tâm hơn tới nhu cầu vật chất, tinh thần con em trong dịp Trung thu.

Tết Trung thu cũng là Tết đoàn viên. Dành sự quan tâm, chia sẻ, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình là điều không thể thiếu. Cả nhà cùng nhau trò chuyện, ngắm trăng, cùng nếm vị bánh nướng, bánh dẻo ngọt mềm, những thức quả mùa thu trái chín… Mâm cỗ trông trăng có thể không lớn, không nhiều mỹ vị cao sang, đồ chơi cho trẻ có thể không quá đắt tiền, nhưng không khí sum vầy, hòa thuận là điều đáng quý nhất, là điều ai cũng chờ đợi.

Với trẻ em, những mùa trăng tuổi thơ vẹn tròn, có đủ đầy tình thân, tình thương yêu ấy sẽ trở thành ký ức tươi đẹp đi cùng các em cho tới mãi sau này khi chắp cánh vào đời.