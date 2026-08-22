Chuyên đề thiếu nhi “Công dân số nhỏ tuổi - Học tập lớn sáng tạo”

Sáng 22/8, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuyên đề “Công dân số nhỏ tuổi - Học tập lớn sáng tạo” tại không gian hoạt động trải nghiệm của đơn vị, thu hút gần 100 thiếu nhi tham gia.

Tại chương trình, các em được tham gia trò chơi trắc nghiệm “Phá băng”, tìm hiểu kiến thức về công nghệ; thực hành các trò chơi tương tác trên nền tảng Blooket và trải nghiệm làm bài tập trực tuyến trên Yourhomework.

Gần 100 em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động tương tác của chuyên đề “Công dân số nhỏ tuổi - Học tập lớn sáng tạo”.

Với Blooket, kiến thức được chuyển thành các trò chơi tương tác, giúp các em vừa trả lời câu hỏi, vừa thi đua tính điểm.

Trong khi đó, Yourhomework được sử dụng để các em thực hành trực tiếp các dạng bài tập như trắc nghiệm, điền từ, từ vựng tiếng Anh; sau khi hoàn thành, các em có thể xem lại kết quả và biết những câu mình làm đúng, sai.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Hạ Long hướng dẫn các bạn nhỏ làm bài tập trực tuyến.

Chuyên đề “Công dân số nhỏ tuổi - Học tập lớn sáng tạo” giúp các em làm quen với cách sử dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ học tập. Thông qua những nền tảng tương tác trực tuyến, các em được trực tiếp thao tác, tìm kiếm kiến thức, làm bài và kiểm tra kết quả, qua đó hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ chủ động, hiệu quả và sáng tạo.

Với Blooket, kiến thức được chuyển thành các trò chơi tương tác, giúp các em vừa trả lời câu hỏi, vừa thi đua tính điểm.

Đây là một trong những hoạt động hè được Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh tổ chức dành cho thiếu nhi. Hè năm nay, đơn vị triển khai nhiều chuyên đề như “Tuyên truyền phòng, chống tai nạn, rủi ro trong mùa hè”, “Sáng tạo cùng robotics và công nghệ thông minh”, “Tìm hiểu văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”... cùng các hoạt động vẽ tranh theo sách, chiếu phim hoạt hình, phim tư liệu lịch sử và giới thiệu sách theo chủ đề.

Chuỗi hoạt động đa dạng, gần gũi giúp Bảo tàng - Thư viện tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của thiếu nhi trong dịp hè, nơi các em có thể đọc sách, trải nghiệm công nghệ, vui chơi và khám phá thêm nhiều kiến thức mới.