Người đưa pháp luật đến với nhân dân

Ở khu phố 17, phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Xoè, Trưởng khu, luôn được người dân tin tưởng bởi sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc chung của cộng đồng.

Từ những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày như chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đến xây dựng khu phố văn hóa, ông Xoè đều cùng cán bộ khu tìm cách tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tế địa bàn. Những nội dung tưởng như khô khan của pháp luật được chuyển tải bằng cách gần gũi, dễ hiểu, giúp người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Xoè, Trưởng khu phố 17, phường Cẩm Phả đang tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Theo ông Xoè, ở khu dân cư, muốn người dân đồng thuận thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và kiên trì tuyên truyền, vận động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, vì vậy, việc phổ biến pháp luật không thể chỉ dừng lại ở những cuộc họp, mà cần được thực hiện thường xuyên, gắn với những vấn đề người dân đang quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Xoè, Trưởng khu phố 17, phường Cẩm Phả cho biết: “Trong công tác đảm bảo ATGT, tôi đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền nên đã lồng ghép vào trong các buổi sinh hoạt, họp khu phố và các hoạt động cộng đồng. Thông qua các cuộc họp, người dân được nhắc nhở thực hiện nghiêm quy định khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chấp hành tốc độ, tín hiệu giao thông, đội MBH đúng quy định và nâng cao ý thức bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như những người cùng tham gia giao thông”.

Không chỉ tuyên truyền ATGT, ông Nguyễn Văn Xoè còn cùng khu phố quan tâm công tác giữ gìn ANTT. Những nội dung liên quan đến phòng ngừa tội phạm, nâng cao cảnh giác, chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh được tuyên truyền thường xuyên. Người dân được vận động chủ động phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh, cùng chính quyền và lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên tại địa bàn.

Trong quá trình đó, ông luôn xác định phát huy sức mạnh của nhân dân là yếu tố quan trọng. Khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia, những quy định của pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống. Mỗi gia đình, mỗi người dân vừa là đối tượng được tuyên truyền, vừa là một tuyên truyền viên trong cộng đồng, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật đến người thân và hàng xóm.

Ông Trần Văn Thắng, tổ 5, khu phố 17, phường Cẩm Phả cho biết: Cùng với đảm bảo ATGT và ANTT, ông Xoè đã cùng nhân dân xây dựng khu phố văn hóa rất hiệu quả. Cách tuyên truyền hướng dẫn pháp luật của ông Xoè không chỉ được đánh giá bằng cảnh quan sạch đẹp, mà quan trọng hơn là phải có đời sống cộng đồng lành mạnh, người dân đoàn kết, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Xoè cũng thường xuyên vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng. Những việc làm cụ thể, thiết thực được triển khai từ cơ sở đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân, từng bước hình thành ý thức tự quản, tự giác và trách nhiệm với địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Xoè cũng luôn phối hợp với lực lượng công an phường đi tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Điều đáng ghi nhận trong cách làm của ông Xoè là luôn đặt sự đoàn kết trong nhân dân làm nền tảng. Trong công việc chung, ông chú trọng lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thẳng thắn, giải thích rõ những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi người. Khi có sự đồng thuận, việc triển khai các chủ trương, phong trào tại khu dân cư cũng thuận lợi hơn.

Trung tá Nguyễn Quang Thảo, cán bộ Công an phường Cẩm Phả cho biết: Thực tế cho thấy, ở cơ sở, mỗi cán bộ chi bộ, tổ dân, khu phố đều có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đến gần với người dân. Những cán bộ tận tâm, trách nhiệm như ông Nguyễn Văn Xoè chính là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần để những chủ trương, quy định không chỉ được phổ biến mà còn trở thành hành động cụ thể trong đời sống.

Từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ, ông Nguyễn Văn Xoè đang góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân khu phố 17. Khi pháp luật được người dân hiểu đúng, thực hiện nghiêm, khi mỗi gia đình chủ động giữ gìn ATGT, ANTT, khi tinh thần đoàn kết được phát huy, đó cũng chính là nền tảng để xây dựng khu phố văn hóa ở phường Cẩm Phả ngày càng vững mạnh.