Đông Ngũ: Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em trong dịp Tết Trung thu năm 2026, ngày 22/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Đông Ngũ tổ chức kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đợt kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, bánh nướng, bánh dẻo, thực phẩm bao gói sẵn, nước giải khát; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu.

Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành test các chất phụ gia trong thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất chế biến giò chả trên địa bàn xã.

Tại các cơ sở, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; hồ sơ, giấy tờ liên quan; nguồn gốc nguyên liệu, hàng hóa; nhãn sản phẩm; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản; trang thiết bị, dụng cụ và điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, đối với các mặt hàng bánh, kẹo, bánh Trung thu và thực phẩm bao gói sẵn, Đoàn chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác, hóa đơn, chứng từ và thời hạn sử dụng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn đến tay người tiêu dùng.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã phát hiện một số mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và một số hàng hóa đã quá hạn sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ và tổ chức tiêu hủy tại hiện trường đối với các mặt hàng không bảo đảm quy định; kiên quyết không để sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP kiểm tra tại cơ sở buôn bán bánh Trung thu.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Đoàn cũng tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, hóa đơn, chứng từ; thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và vệ sinh tại cơ sở.

Đối với các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu, các cơ sở kinh doanh được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, tuyệt đối không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc và bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là trẻ em, để nhân dân trên địa bàn xã Đông Ngũ đón Tết Trung thu năm 2026 an toàn, vui tươi.