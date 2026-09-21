Người tạo đồng thuận ở thôn Làng

Gần dân, sát việc, trách nhiệm và gương mẫu trong từng phần việc, ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng thôn Làng, xã Thống Nhất, đã trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con, góp phần tập hợp, vận động nhân dân đồng thuận, cùng chung sức xây dựng thôn ngày càng khang trang, nền nếp.

Từng công tác trong Đội chiếu phim, Phòng Chính trị, BĐBP Quảng Ninh, sau khi ra quân trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Chiến tham gia công việc của thôn. Qua nhiều năm gắn bó với cơ sở, từ vận động nhân dân làm đường, chỉnh trang khu dân cư, đến những phần việc liên quan đất đai, xây dựng nông thôn mới, ông Chiến luôn chọn cách theo sát từng việc, đến từng hộ trao đổi rõ những nội dung người dân còn băn khoăn. Với ông, muốn người dân đồng thuận thì cán bộ trước hết phải gương mẫu, công khai và đặt lợi ích chung lên trên.

Ông Nguyễn Văn Chiến nghiên cứu quy định pháp luật mới để tuyên truyền, vận động nhân dân hiệu quả hơn.

Thôn Làng có hơn 600 hộ dân, địa bàn rộng, hoạt động sản xuất và đời sống dân cư khá đa dạng. Công việc ở cơ sở vì thế cũng nhiều và trực tiếp gắn với từng hộ, từ đất đai, giao thông, vệ sinh môi trường, đến xây dựng đời sống văn hóa. Cuối năm 2025, khi triển khai Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường đi qua nhà văn hóa thôn Làng, cách làm của ông Chiến tiếp tục phát huy hiệu quả.

Tuyến đường dài 553m, trước đây chỉ rộng khoảng 3m, được đầu tư mở rộng lên 7m, cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè. Việc mở rộng đường ảnh hưởng trực tiếp đến đất, cây trồng và công trình của các hộ dân hai bên đường, do đó khâu vận động, tạo đồng thuận được xác định là phần việc quan trọng ngay từ đầu.

Ông Chiến cùng cán bộ thôn tổ chức họp dân, thông tin cụ thể về chủ trương, quy mô công trình, đồng thời phân tích những lợi ích thiết thực khi tuyến đường được mở rộng. Với những hộ còn băn khoăn, ông trực tiếp đến trao đổi, lắng nghe từng ý kiến, giải thích rõ những nội dung liên quan. Cách làm kiên trì, thẳng thắn và gần dân đã giúp tháo gỡ dần những vướng mắc, tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Vì vậy, 28 hộ dân dọc tuyến đã tự nguyện hiến 1.250m² đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây trồng. Chỉ trong 3 ngày, mặt bằng cần thiết để triển khai dự án cơ bản được bàn giao.

Việc cải tạo, chỉnh trang tuyến đường trục chính thôn Làng nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trước đó, năm 2022, khi địa phương triển khai làm đường trục chính của xã, gia đình ông Chiến đã tự nguyện hiến 300m² đất. Từ sự gương mẫu của bản thân, ông Chiến có thêm cơ sở để vận động bà con cùng tham gia các phần việc chung.

Ông Chiến chia sẻ: Muốn vận động được người dân, trước hết mình phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mọi việc phải công khai, rõ ràng, đặt lợi ích của người dân và tập thể lên trên thì bà con mới tin tưởng, đồng thuận.

Với những công trình liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản của người dân, ông Chiến luôn chú trọng giải thích rõ ý nghĩa, lợi ích thiết thực và những nội dung liên quan đến quyền lợi của từng hộ. Khi người dân hiểu, được lắng nghe và thấy rõ hiệu quả của công trình, việc vận động cũng thuận lợi hơn.

Năm 2025, ông Chiến cùng cán bộ thôn Làng vận động các hộ dân đóng góp gần 200 triệu đồng làm đường điện nông thôn. Việc tuyên truyền được thực hiện theo hướng công khai, cụ thể, những nội dung người dân còn băn khoăn đều được trao đổi, giải thích trực tiếp. Từ sự thống nhất ban đầu, tinh thần đồng thuận tiếp tục lan rộng, tạo điều kiện để công việc được triển khai thuận lợi.

Ông Chiến phối hợp cùng cán bộ chuyên môn xã Thống Nhất kiểm tra hồ sơ đất đai của người dân trong thôn.

Hiện ông Chiến cùng cán bộ thôn đang tiếp tục vận động các hộ dân phục vụ việc nâng cấp tuyến đường khu tái định cư thôn Làng dài hơn 2,2km, dự kiến mở rộng mặt đường từ 7m lên 10m. Cùng với tổ chức họp dân, ông trực tiếp rà soát từng trường hợp có đất, công trình bị ảnh hưởng để trao đổi, giải thích và vận động. Đến nay, 99% số hộ dọc tuyến đã đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình khi dự án triển khai.

Anh Hà Tiến Định, người dân thôn Làng, xã Thống Nhất cho biết: Ông Chiến rất gần gũi với bà con, việc gì của thôn cũng chịu khó trao đổi, vận động để mọi người hiểu và cùng làm. Có chuyện gì vướng mắc, bà con phản ánh, ông Chiến đều nhiệt tình đến tận nơi, cùng mọi người bàn cách tháo gỡ.

Không phải việc nào ở thôn cũng thuận lợi ngay từ đầu, nhất là những nội dung liên quan đến đất đai, tài sản và quyền lợi của người dân. Theo ông Chiến, cán bộ thôn phải kiên trì, thận trọng, giải thích rõ những nội dung thuộc trách nhiệm, trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo xã để được hướng dẫn, giải đáp.

Nhiều năm gắn bó với công tác thôn, ông Nguyễn Văn Chiến đã tạo được uy tín từ sự gần dân, trách nhiệm và gương mẫu. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, sự đồng thuận trong nhân dân từng bước được củng cố.