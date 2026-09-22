Đoàn Thanh niên UBND thành phố: Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026

Chiều 22/9, tại phường Bãi Cháy, Đoàn Thanh niên UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.

Quang cảnh hội nghị.

Triển khai chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026, toàn Đoàn đã huy động nguồn lực gần 350 triệu đồng triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH tại địa phương; trao tặng trên 300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 3 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 850 đơn vị máu; tổ chức 36 lớp “Bình dân học vụ số” cho trên 900 lượt thanh thiếu nhi và nhân dân; hỗ trợ thực hiện 17.747 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến... Qua đó, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích của ĐVTN, thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ UBND thành phố truyền đạt chuyên đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc" và quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đoàn Thanh niên UBND thành phố tập trung triển khai chủ đề công tác năm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; tiên phong trong chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; xung kích tham gia phát triển KT-XH”, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của từng cơ sở Đoàn. Phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò chủ thể và thế mạnh chuyên môn của ĐVTN, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, nền tảng số trong tổ chức và triển khai hoạt động.

Toàn Đoàn huy động nguồn lực trên 950 triệu đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao tặng công trình thanh niên nâng cấp hạ tầng dân sinh, đưa công nghệ đến với học sinh vùng cao; trồng cây xanh; tặng quà cho trẻ em, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Toàn Đoàn kết nạp mới 1.692 đoàn viên; giới thiệu 442 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 150 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2026 được nhận bằng khen của Thành Đoàn Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên UBND thành phố đã tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”; quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 01/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2026 được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên UBND thành phố.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2026 được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên UBND thành phố.

Nhân dịp này, 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2026 đã được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Quảng Ninh và giấy khen của Đoàn Thanh niên UBND thành phố.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026 được nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên UBND thành phố.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố tuyên dương 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026; tuyên dương, khen thưởng 38 cá nhân, tập thể đạt các danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể Sinh viên 5 tốt” năm học 2025-2026; 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai kiểm tra, đánh giá học tập Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”.