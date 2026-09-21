Khi "Thứ 7, Chủ nhật về với cơ sở"

Những ngày cuối tuần, khi nhiều người có thêm thời gian dành cho gia đình, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tại các địa phương lại đến gần hơn với người dân, hỗ trợ thực hiện thủ tục ngay tại cơ sở. Cách làm này đang tạo thêm thuận lợi cho người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong giờ hành chính.

Với gia đình bà Khổng Thị Hoạch, khu phố Hòa Bình (xã Tiên Yên), việc hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất cho các con từng là điều khiến mọi người lo lắng. Bà bị tai biến, sức khỏe yếu, không thể tự mình đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục. Nắm được hoàn cảnh của gia đình, cán bộ Trung tâm đã tranh thủ ngày cuối tuần đến tận nhà hỗ trợ bà hoàn thiện hồ sơ.

“Sức khỏe tôi yếu và không đi lại được để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho các con, thật may đã có cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đến hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi rất cảm ơn và đánh giá rất cao tinh thần phục vụ người dân của cán bộ xã” - bà Hoạch chia sẻ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Yên hỗ trợ bà Khổng Thị Hoạch, khu phố Hòa Bình, làm thủ tục chuyển nhượng đất đai.

Từ những trường hợp cụ thể như vậy, phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” đang được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Yên cụ thể hóa bằng mô hình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì nhân dân phục vụ”. Cán bộ đến trực tiếp các gia đình yếu thế, nhà văn hóa để hỗ trợ người dân. Đồng thời, duy trì làm việc vào sáng thứ 7, Chủ nhật tại Trung tâm, tạo thêm thời gian tiếp cận TTHC cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Mô hình được triển khai từ ngày 25/7/2026, mỗi ngày cuối tuần, Trung tâm đón 70-100 lượt công dân đến giao dịch TTHC. Việc duy trì đều đặn mô hình giúp người dân có thêm một lựa chọn phù hợp với điều kiện, thời gian của mình.

Ở phường Mạo Khê, cách làm tương tự được triển khai với mô hình “Chủ nhật về với cơ sở”. Những ngày cuối tuần, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng các phòng chuyên môn của phường về các nhà văn hóa khu phố, trực tiếp hướng dẫn người dân. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân vì thế được thu hẹp ngay từ những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Tại các khu phố, người dân được hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng giải quyết và sử dụng các tiện ích số trong quá trình thực hiện TTHC. Từ khi bắt đầu triển khai mô hình vào tháng 7/2026 đến nay, tổ công tác hỗ trợ lưu động đã tổ chức 6 đợt tại 19 khu phố, tiếp nhận, hướng dẫn 214 lượt người, trong đó có 183 trường hợp làm thủ tục lĩnh vực đất đai.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê hỗ trợ TTHC tại Nhà văn hóa khu phố Kim Sơn.

Chị Nguyễn Thị Hồng, khu phố Kim Sơn (phường Mạo Khê) chia sẻ: Sau khi bị mất giấy tờ đất của gia đình, tôi khá lo lắng vì không biết bắt đầu từ đâu. Khi cán bộ về tận khu phố, tôi đã được hướng dẫn trình tự làm lại giấy tờ đất và cách nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Sau đây, tôi có thể về nhà hoàn thiện giấy tờ và thực hiện nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mà không phải đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cách nhà 7km nữa.

Cùng với tổ lưu động tại cơ sở vào ngày Chủ nhật, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê duy trì mô hình “Tiếp công dân vào sáng thứ Bảy hằng tuần”. Từ ngày 29/11/2025 đến nay, mô hình đã tiếp 956 lượt công dân, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 261 hồ sơ.

Bà Lưu Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, cho biết: Các mô hình được triển khai nhằm tạo thêm thời gian, điều kiện để người dân, nhất là những người khó bố trí thời gian trong các ngày làm việc, tiếp cận và thực hiện TTHC thuận lợi hơn. Qua đó, sự tương tác, hướng dẫn trực tiếp được tăng cường, giúp người dân chủ động hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Có thể nói, mô hình TTHC lưu động ngoài giờ hành chính đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện TTHC. Sự chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong cách phục vụ, để nền hành chính cơ sở ngày càng gần dân, sát với nhu cầu thực tế của người dân.