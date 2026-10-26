Chuyển đổi số từ cơ sở: Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ khi thực hiện chuyển đổi số, những tiện ích số đang hiện diện trong đời sống hằng ngày, giúp người dân Quảng Ninh tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê làm thủ tục đăng ký kết hôn, chị Vũ Thị Hồng, khu phố Yên Thọ, phường Mạo Khê, không còn phải đến sớm để lấy số thứ tự như trước. Thay vào đó, chị chủ động lấy số trực tuyến ngay tại nhà thông qua Zalo Mini App “Mạo Khê Smart”. Khi đến trung tâm, chị được cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết thủ tục mà không mất thời gian chờ lấy số.

"Tôi thấy việc lấy số thứ tự qua Zalo Mini App ‘Mạo Khê Smart’ rất thuận tiện, tôi có thể lấy số ngay tại nhà, chủ động thời gian đến làm thủ tục, không phải chờ đợi lâu. Nhờ vậy, việc giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn cũng nhanh chóng, đơn giản hơn" - chị Hồng chia sẻ.

Vợ chồng chị Vũ Thị Hồng, khu phố Yên Thọ, phường Mạo Khê, lấy số thứ tự online tại nhà và đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê được cán bộ giải quyết TTHC nhanh chóng.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ giải quyết TTHC, “Mạo Khê Smart” còn tạo điều kiện để người dân phản ánh những bất cập trong đời sống khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Quynh (khu phố Vĩnh Khê, phường Mạo Khê) chia sẻ: Tôi đã sử dụng ứng dụng “Mạo Khê Smart” để phản ánh tình trạng tuyến đường liên khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa có mương thoát nước, gây bất tiện cho sinh hoạt, sau khi tiếp nhận thông tin qua ứng dụng, chính quyền địa phương đã kịp thời vào cuộc giải quyết.

Cùng với phường Mạo Khê, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai các ứng dụng số phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân. Zalo Mini App “Thông tin Quảng Ninh”, “Thanh niên Quảng Ninh số”, “Uông Bí S” và “Hồng Gai Smart” đang mở thêm những kênh tiếp cận thông tin, hỗ trợ kết nối giữa chính quyền với người dân trên môi trường số. Việc người dân có thể gửi phản ánh ngay trên điện thoại giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, đồng thời tạo thêm kênh kết nối giữa chính quyền với cộng đồng.

Nhân viên Viettel Quảng Ninh hướng dẫn người dân phường Phong Cốc các tiện ích của ứng dụng Tammi OA trong buổi lễ ra mắt mô hình. Ảnh: Hoàng Nga

Một ứng dụng khác thời gian gần đây đang được nhiều người dân ứng dụng, đó là Tammi OA, được ví như một “trợ lý ảo” cho cộng đồng, ứng dụng tích hợp khoảng 250 dịch vụ thuộc 50 lĩnh vực, như viễn thông, sức khỏe, du lịch, giải trí, mua sắm, liên lạc và tin tức. Việc tích hợp nhiều tiện ích trên cùng một nền tảng giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ và kết nối với cộng đồng.

Chị Dương Thị Nhung, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy, chia sẻ: Tammi OA giúp chúng tôi nhanh chóng tiếp cận thông tin, chủ trương của địa phương, đồng thời thanh toán hóa đơn điện, nước, viễn thông, mua sắm, y tế, giải trí và trợ lý AI trên cùng một nền tảng rất thuận lợi.

Hiện nay, khoảng 200.000 người dân trên địa bàn thành phố đã cài đặt ứng dụng. Viettel cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hướng dẫn người dân cài đặt, khai thác hiệu quả các tiện ích của ứng dụng Tammi OA.

Cùng với các ứng dụng trên, nhiều mô hình công nghệ tiếp tục được triển khai trong hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ đời sống. VNeID với 50 tiện ích thiết yếu ngày càng được người dân sử dụng; Sổ tay Đảng viên điện tử hỗ trợ đổi mới phương thức sinh hoạt, quản lý đảng viên. Tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, kiosk thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) góp phần hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục.

Công nghệ sinh trắc học được ứng dụng trong đăng ký khám, chữa bệnh tự động; camera AI hỗ trợ kiểm soát ra, vào tại nhà máy; các hệ thống cảnh báo cháy rừng, cảnh báo sớm giông lốc cũng góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với những tình huống phát sinh...

Thực tế cho thấy, các tiện ích số đang trở thành người bạn đồng hành thiết thực, giúp cuộc sống thêm thuận tiện, đồng thời gắn kết người dân với chính quyền ngày càng gần gũi hơn.