Đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân

Chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Nhằm giúp người dân chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, Quảng Ninh đang chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ, từng bước hình thành thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

Tại phường Đông Triều, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, thực hiện TTHC lưu động cho người dân trên địa bàn. Tại buổi hỗ trợ, người dân được cán bộ chuyên môn tư vấn về thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, tư pháp, đăng ký kinh doanh... Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, các cán bộ còn hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kê khai hồ sơ trên môi trường số và tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến chất lượng phục vụ hành chính công.

Cán bộ phường Đông Triều hỗ trợ người dân trên địa bàn về giải quyết TTHC cũng như cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Sinh (khu Bình Lục, phường Đông Triều) chia sẻ: “Tôi đến đây được cán bộ hướng dẫn cụ thể về giấy tờ, thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có cán bộ về tận khu dân cư hỗ trợ thế này rất thiết thực, giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, công sức đi lại”.

Đông Triều hiện cũng là địa phương đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào giải quyết TTHC và là đơn vị đầu tiên đưa robot hỗ trợ giải quyết TTHC vào hoạt động. Robot có khả năng hướng dẫn tra cứu thông tin, tư vấn thành phần hồ sơ, giải đáp các câu hỏi thường gặp, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm của người dân.

6 tháng năm 2026, phường Đông Triều đã tiếp nhận, giải quyết trên 3.340 hồ sơ, trong đó hơn 3.000 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, đạt 98,53%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,8%; số hóa kết quả giải quyết đạt 99,97%; 100% phí, lệ phí được thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98,57%; mức độ hài lòng của người dân đạt trên 98,7%.

Trên địa bàn thành phố, các cấp Hội LHPN cũng đã triển khai nhiều cách làm thiết thực, giúp hội viên nâng cao kỹ năng số, chủ động ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Tại Hội LHPN phường An Sinh triển khai mô hình "Phụ nữ học số mỗi tuần" hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số". Thay vì tập huấn nặng về lý thuyết, Hội đổi mới phương thức tổ chức theo hướng chia nhỏ từng kỹ năng, lựa chọn nội dung phù hợp với nhu cầu của hội viên, kết hợp hướng dẫn và thực hành trực tiếp tại các buổi sinh hoạt.

Hội LHPN phường An Sinh tổ chức sinh hoạt mô hình "Phụ nữ học số mỗi tuần".

Chủ tịch Hội LHPN phường An Sinh Tạ Thị Hồng cho biết: Mỗi tuần chúng tôi lựa chọn một nội dung để hướng dẫn, thực hành ngay tại buổi sinh hoạt và tiếp tục hỗ trợ hội viên sau khi học. Từ cách làm “cầm tay chỉ việc”, hội viên từng bước làm quen, sử dụng thành thạo các tiện ích số, chủ động ứng dụng vào sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ nhau tiếp cận công nghệ. Trên cơ sở đó, Hội tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình như "Chi hội phụ nữ số", "Gia đình trẻ xanh - số", "Chợ số"... để công nghệ số đến gần hơn với hội viên và người dân trên địa bàn.

Chị Trần Thị Bích Liên, Giám đốc HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Việt, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu Tân Việt (phường An Sinh), cho biết: “Trước đây, HTX chủ yếu kinh doanh theo phương thức truyền thống. Nhưng từ khi tham gia các buổi sinh hoạt ‘Phụ nữ học số mỗi tuần’ do Hội LHPN phường tổ chức, bản thân tôi và các chị em kinh doanh tại HTX được làm quen với môi trường số, biết sử dụng điện thoại thông minh để thanh toán qua mã QR, bán hàng trực tuyến và khai thác các tiện ích số. Những kiến thức này giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong giao dịch, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng”.

Đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân là quá trình cần sự đồng hành của các cấp, ngành và sự chủ động của mỗi cá nhân. Khi công nghệ được tiếp cận theo cách dễ hiểu, dễ sử dụng và gắn với nhu cầu thực tế, người dân sẽ từng bước thay đổi thói quen, nâng cao kỹ năng số, tận dụng hiệu quả các tiện ích của công nghệ số. Đây cũng là nền tảng để hình thành cộng đồng số, góp phần đưa chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.