Cơ hội “vàng” quảng bá du lịch Quảng Ninh

Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World), Việt Nam có cơ hội đặc biệt để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước tươi đẹp đến bạn bè quốc tế. Trong hành trình này, Quảng Ninh được lựa chọn là điểm đến mở đầu, đưa vịnh Hạ Long cùng những giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc sắc đến gần hơn với công chúng toàn cầu. 111 thí sinh có mặt tại Quảng Ninh đã trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và trở thành những “đại sứ” lan tỏa vẻ đẹp, sức hấp dẫn của vùng đất di sản qua những câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ rộng rãi.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự tiệc chào mừng các thí sinh Miss World 2026 đến Quảng Ninh.

Bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp tại Quảng Ninh, Chủ tịch Tổ chức Miss World Julia Morley đánh giá cao việc lựa chọn địa phương là điểm đến đầu tiên trong hành trình Miss World 2026. Theo bà, Quảng Ninh không chỉ sở hữu hệ thống hạ tầng, dịch vụ hiện đại, thuận lợi mà còn hội tụ những giá trị di sản đặc sắc với vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng chiều sâu văn hóa giàu bản sắc. Chính sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên nhiên, di sản và con người thân thiện, mến khách sẽ tạo nên một hành trình đặc biệt, nơi sắc đẹp Miss World được tỏa sáng cùng vẻ đẹp của di sản, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Với các thí sinh, hành trình tại Quảng Ninh không đơn thuần là một phần lịch trình của cuộc thi, mà còn là cơ hội để trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất nơi đây. Ngay khi đặt chân đến Quảng Ninh ngày 8/8, nhiều thí sinh quốc tế đã cùng nhau trải nghiệm chương trình nhạc nước “Halo Bay Show” tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Những màn trình diễn trên mặt nước kết hợp âm thanh, ánh sáng tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ, mang đến những cảm xúc mới mẻ và ấn tượng cho các người đẹp.

Các thí sinh Miss World 2026 hào hứng với màn trình diễn nhạc nước “Halo Bay Show”.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata chia sẻ: Tôi và các thí sinh Miss World 2026 thực sự ấn tượng trước vẻ đẹp rực rỡ, sống động của chương trình nhạc nước bên bờ vịnh di sản. Sự hòa quyện giữa âm thanh, ánh sáng và mặt nước tạo nên một không gian nghệ thuật đầy cuốn hút. Những trải nghiệm tại các điểm đến khác của Quảng Ninh, như Bảo tàng - Thư viện tỉnh, đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, đi thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long... cũng để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng khó quên. Chúng tôi đã cùng nhau lưu giữ rất nhiều khoảnh khắc đẹp và chắc chắn sẽ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ về vùng đất này.

Từ những trải nghiệm trực tiếp ấy, Quảng Ninh không còn chỉ được biết đến qua những hình ảnh quảng bá, mà trở thành một phần ký ức của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Mỗi bức ảnh, đoạn video, câu chuyện hay cảm nhận được các thí sinh chia sẻ trong hành trình tại Quảng Ninh đều góp phần đưa hình ảnh vùng đất di sản đến gần hơn với công chúng thông qua truyền hình, các nền tảng số và mạng xã hội, tạo nên sức lan tỏa tự nhiên, sinh động và rộng khắp.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata trải nghiệm đi thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long.

Theo đồng chí Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc Miss World lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên trong hành trình tại Việt Nam mở ra cơ hội lớn để địa phương giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, di sản và những sản phẩm du lịch đặc sắc đến bạn bè quốc tế. Đặc biệt, những trải nghiệm thực tế của các thí sinh Miss World 2026 sẽ tạo nên nguồn nội dung sinh động, tự nhiên cho việc giới thiệu du lịch Quảng Ninh, từ cảnh quan, ẩm thực đến văn hóa bản địa. Sau cuộc thi, Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến, kết nối với các thị trường trọng điểm, doanh nghiệp du lịch và lữ hành, phát huy hiệu ứng truyền thông và chuyển hóa sức lan tỏa của Miss World thành những giá trị du lịch cụ thể, lâu dài.

Để trở thành điểm đến mở đầu của Miss World 2026, Quảng Ninh không chỉ có lợi thế về tài nguyên du lịch mà còn cho thấy năng lực tổ chức và phục vụ các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Các sở, ngành, địa phương đã phối hợp với Ban Tổ chức xây dựng chương trình, chuẩn bị cơ sở lưu trú, dịch vụ, giao thông, an ninh, an toàn và các điều kiện phục vụ đoàn. Sự chuẩn bị bài bản, chuyên nghiệp cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền và sản phẩm trải nghiệm chất lượng cao, góp phần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của một sự kiện tầm vóc quốc tế.

Các thí sinh rạng rỡ khi đặt chân tới Quảng Ninh tham dự Miss World 2026.

Miss World 2026 không chỉ mang đến cơ hội lan tỏa hình ảnh di sản, văn hóa và con người, vùng đất Quảng Ninh, mà còn là dịp khẳng định năng lực về hạ tầng, dịch vụ và tổ chức sự kiện quốc tế của địa phương, đồng thời mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh du lịch đang hướng tới những sản phẩm kết hợp giữa nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao và giải trí, việc đồng hành cùng Miss World 2026 góp phần nâng cao sức hút điểm đến, khẳng định vị thế Quảng Ninh trên bản đồ du lịch thế giới.