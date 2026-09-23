Hơn 20 doanh nghiệp Pakistan khảo sát, tìm hiểu du lịch Quảng Ninh

Trong 3 ngày (từ 22-24/9), Quảng Ninh đón đoàn famtrip Pakistan đến khảo sát, trải nghiệm các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch, qua đó tìm kiếm cơ hội kết nối, hợp tác đưa du khách Pakistan đến địa phương.

Quang cảnh chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh tới đoàn famtrip Pakistan.

Đoàn do Đại sứ Pakistan tại Việt Nam làm trưởng đoàn, cùng hơn 20 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, hàng không và truyền thông của Pakistan. Theo chương trình, đoàn trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực, hội nghị tại khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long; khảo sát sân golf FLC Hạ Long và các sản phẩm du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long.

Thông qua chuyến khảo sát, các doanh nghiệp Pakistan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu chất lượng dịch vụ, sức hấp dẫn của điểm đến và những sản phẩm có khả năng phù hợp với nhu cầu của thị trường Pakistan. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi, tìm kiếm đối tác và từng bước xây dựng các chương trình du lịch kết nối Việt Nam - Pakistan. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, doanh nghiệp du lịch Pakistan sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long cũng như Quảng Ninh tươi đẹp, an toàn, thân thiện và mến khách tới du khách Pakistan.

Pakistan được xác định là một trong những thị trường Quảng Ninh hướng tới để mở rộng nguồn khách quốc tế. Đặc biệt, với đặc trưng văn hóa, tôn giáo của thị trường này, Quảng Ninh đang quan tâm hoàn thiện các điều kiện phục vụ dòng khách hồi giáo, trong đó có ẩm thực Halal, không gian cầu nguyện và các sản phẩm, trải nghiệm phù hợp với văn hóa, tập quán của du khách.

Doanh nghiệp lữ hành và du lịch Quảng Ninh kết nối với đoàn famtrip từ Pakistan.

Sản phẩm OCOP Quảng Ninh được giới thiệu đến các đối tác trong khuôn khổ chương trình famtrip.

Qua đó, Quảng Ninh từng bước mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đa dạng hóa thị trường khách và tăng khả năng thu hút dòng khách Halal, góp phần đưa du lịch trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam nói chung với Pakistan.