Trên 100 đơn vị lữ hành khảo sát sản phẩm, điểm đến du lịch Quảng Ninh

Trong khuôn khổ hội nghị lữ hành toàn quốc và hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2026 do UBND thành phố Quảng Ninh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì tổ chức, ngày 23/9, đoàn các đơn vị lữ hành đã tham gia chương trình famtrip khảo sát sản phẩm du lịch của Quảng Ninh, đồng thời gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị lữ hành trải nghiệm thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long.

Trên 100 doanh nghiệp lữ hành lớn trên toàn quốc, các hãng truyền thông và đối tác đã tham gia chương trình famtrip, trực tiếp khảo sát, trải nghiệm show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả), thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long và tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Hoạt động famtrip lần này giúp các doanh nghiệp có thêm cơ hội được tiếp cận các sản phẩm du lịch thiên nhiên và văn hóa, qua đó có cơ sở để đánh giá sản phẩm, nghiên cứu xây dựng tour, kết nối các điểm đến và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại Quảng Ninh.

Đoàn famtrip tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Tiếp nối chương trình famtrip, khoảng 200 đại biểu gồm đại diện các hãng lữ hành lớn trên toàn quốc, các đơn vị truyền thông, đối tác cùng doanh nghiệp du lịch, dịch vụ Quảng Ninh tham dự chương trình Giới thiệu du lịch Quảng Ninh và hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch, dịch vụ Quảng Ninh (B2B) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức.

Các đại biểu theo dõi video giới thiệu du lịch Quảng Ninh.

Tại chương trình, Quảng Ninh giới thiệu những sản phẩm, điểm đến và dịch vụ mới, đồng thời cập nhật các chính sách, định hướng phát triển du lịch, những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nổi bật trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp lữ hành trực tiếp trao đổi với đơn vị cung ứng dịch vụ, tìm hiểu nhu cầu của thị trường và xây dựng các chương trình tour phù hợp.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kết nối sản phẩm du lịch Quảng Ninh đến các thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Hoạt động B2B được kỳ vọng tạo thêm các mối liên kết giữa doanh nghiệp Quảng Ninh với hệ thống lữ hành trong nước, mở rộng thị trường khách, thúc đẩy đưa các sản phẩm mới vào chương trình tour và gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu của du khách.

Các doanh nghiệp kết nối, trao đổi thông tin.

Thông qua các hoạt động này, chính quyền và các đơn vị doanh nghiệp Quảng Ninh khẳng định luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lữ hành toàn quốc nghiên cứu, xây dựng chương trình tour phù hợp với từng phân khúc thị trường, góp phần thúc đẩy thu hút mạnh mẽ khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh trong thời gian tới.