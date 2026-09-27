Yên Tử mùa thu

Mùa thu là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất để khám phá Yên Tử. Đặc biệt, hãy thử một lần lên núi trước khi trời sáng, du khách sẽ gặp một Yên Tử rất khác.

Khác với mùa lễ hội, Yên Tử vào thu rừng núi bảng lảng sương, những con đường tùng, rừng trúc và mái chùa cổ mang một vẻ tĩnh lặng. Không khí mát lành, những khoảng rừng tùng cổ, trúc xanh, chùa tháp ẩn hiện giữa núi tạo nên thứ vẻ đẹp vừa khoáng đạt vừa tĩnh tại. Đây cũng là mùa thích hợp để dành nhiều thời gian hơn cho việc đi bộ, ngắm cảnh và cảm nhận không gian di sản.

Chinh phục Yên Tử từ sáng sớm, qua những bậc đá rêu phong trong không khí se lạnh của mùa thu.

Đi bộ từ đêm, hoặc lúc 3-4h trên cung đường ấy là điều nhiều người đang lựa chọn. Điều thú vị không chỉ là đích đến ở chùa Đồng với độ cao 1.068m, mà còn nằm trong chính nhịp đi của mỗi người. Từ khu vực chân núi, hành trình theo tuyến Giải Oan - đường Tùng - vườn tháp Huệ Quang - Hoa Yên - An Kỳ Sinh - chùa Đồng đưa du khách đi qua nhiều lớp cảnh quan khác nhau. Có đoạn đường nằm dưới những tán cây cổ thụ, có nơi mở ra khoảng trời rộng trên sườn núi, rồi những bậc đá nối nhau giữa rừng trúc, càng lên cao không khí càng trong, mát.

Với những người thích thử sức, hành trình lên núi sáng sớm là một trải nghiệm đáng nhớ. Tiếng bước chân trên đá, tiếng gió lùa qua tán cây, đôi khi là một khoảng sương bất chợt tràn qua lối nhỏ khiến cảnh vật trước mắt trở nên bảng lảng. Trời dần sáng, không khí trong vắt, người đi có thể dừng lâu hơn ở Hoa Yên, thong thả qua đường Tùng cổ, hoặc nghỉ chân giữa những khoảng rừng để cảm nhận rõ hơn vẻ yên tĩnh hiếm có của Yên Tử mùa này. Khi lên đến khu vực chùa Đồng lúc trời hửng sáng, cảm giác sau nhiều giờ vượt dốc được đền đáp bằng khoảnh khắc đón ngày mới giữa không gian núi non rộng lớn.

Phần thưởng cho du khách khi hoàn thành chặng đường chinh phục đỉnh non thiêng vào lúc bình minh chưa ló rạng.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải trekking xuyên đêm mới có thể cảm nhận một Yên Tử khác biệt. Bạn có thể lựa chọn hành trình vào sáng cuối tuần trong tour “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” của chương trình “Sắc thu thiền định 2026”. Đây là một lựa chọn dành cho du khách muốn lên núi từ sớm, ngắm cảnh bình minh, có cơ hội săn mây, chụp ảnh và dành ít phút tĩnh tâm giữa không gian thanh vắng. Vẻ đẹp của hành trình này nằm ở khoảnh khắc núi rừng chuyển từ tối sang sáng, khi những triền núi dần hiện ra sau màn sương và ánh nắng đầu ngày bắt đầu phủ lên không gian Yên Tử.

Còn với du khách muốn “chạm đỉnh” nhưng không đủ thể lực cho một hành trình đi bộ dài, tour “Đường về non thiêng” cũng mở ra cách khám phá nhẹ nhàng hơn. Hành trình từ 8h đến 15h hằng ngày theo tuyến Giải Oan - Hoa Yên - chùa Đồng, kết hợp cáp treo, xe điện, ăn trưa... Nhờ đó, người lớn tuổi, gia đình có trẻ nhỏ, hoặc những du khách muốn dành nhiều thời gian ngắm cảnh vẫn có thể cảm nhận trọn vẹn không gian di sản mà không phải trekking toàn tuyến.

Nếu bạn có thời gian hơn, muốn khám phá Yên Tử, thử thách bản thân hơn, có thể dành 2 ngày 1 đêm đến Yên Tử từ chiều, tham gia chương trình “Hạnh phúc con trở về” tại Thiền viện Trúc Lâm, tối xem Đêm hội Làng Nương, nghỉ lại dưới chân núi rồi sáng hôm sau chọn tour đón bình minh, hoặc tiếp tục hành trình lên chùa Đồng.

Đi giữa rừng trúc, bóng cây trong không khí mát mẻ, nắng vàng mùa thu... là cảm giác tuyệt vời với nhiều du khách.

Chính sự đa dạng ấy khiến Yên Tử mùa thu phù hợp với nhiều nhóm du khách. Người trẻ có thể chọn trekking và thử sức trên những cung đường dài; người muốn tìm sự tĩnh tại có thể lên núi sớm, ngắm bình minh, thiền giữa thiên nhiên; nhóm gia đình lại có thể kết hợp cáp treo với nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm tại Làng Nương. Làng Nương cũng có các hoạt động thiền thở, thiền buông thư và trải nghiệm văn hóa, tạo khoảng nghỉ nhẹ nhàng sau những giờ vận động.

Dù chọn đi xuyên đêm, lên núi buổi sáng, hay dành 2 ngày 1 đêm ở Yên Tử, mùa thu vẫn là thời điểm đáng để thử chinh phục đỉnh non thiêng. Với người trekking đêm, giày có độ bám tốt, đèn đội đầu, áo khoác, nước uống, gậy leo núi, việc kiểm tra thời tiết trước chuyến đi là những chuẩn bị cần thiết. Còn với những người muốn đi chậm, điều quan trọng có lẽ chỉ là dành đủ thời gian.