Sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch toàn quốc tại Quảng Ninh

Từ ngày 23-24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2026 cùng chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch Quảng Ninh. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất để sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, đồng thời tận dụng hiệu quả cơ hội quảng bá điểm đến và kết nối thị trường.

Chuỗi sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Ninh được tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Vinpearl.

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị về công tác xúc tiến du lịch năm 2026 tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Vinpearl (phường Bãi Cháy), dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu. Để phục vụ sự kiện này, công tác chuẩn bị được thành phố Quảng Ninh chú trọng triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm các điều kiện về địa điểm tổ chức, hậu cần, lưu trú, giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ.

Tại Khu nghỉ dưỡng Vinpearl, đơn vị đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện phục vụ đại biểu; hệ thống âm thanh, ánh sáng, đường truyền, khu vực đón tiếp, bố trí chỗ ngồi và các khu vực phục vụ hoạt động bên lề được kiểm tra, bảo đảm vận hành thông suốt trong thời gian tổ chức chương trình.

Nhân viên Khu nghỉ dưỡng Vinpearl sắp xếp hội trường diễn ra sự kiện.

Cùng với đó, công tác lễ tân, đón tiếp đại biểu được xây dựng theo hướng chủ động, khoa học. Việc phân luồng, hướng dẫn đại biểu, cung cấp thông tin về chương trình, địa điểm và lịch trình các hoạt động được chuẩn bị kỹ, nhằm tạo thuận lợi cho đại biểu ngay từ khi đến Quảng Ninh.

Phương án giao thông, đón và đưa đại biểu giữa các địa điểm được chủ động xây dựng, bảo đảm đúng thời gian, an toàn. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu; công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đô thị, bảo đảm mỹ quan tại các tuyến đường, khu vực tổ chức và điểm đến phục vụ chương trình.

Du khách quốc tế thích thú trải nghiệm văn hóa ẩm thực trên thuyền ba vách.

Một trong những hoạt động được quan tâm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện là chương trình Famtrip Quảng Ninh. Đây được xem là cầu nối trực tiếp giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành, giúp những người trực tiếp xây dựng và bán tour có cơ hội khảo sát, trải nghiệm sản phẩm trên thực tế. Trong ngày 23/4, Đoàn sẽ trải nghiệm show diễn “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả), thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long; tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công tác chuẩn bị cho Famtrip được triển khai theo hướng vừa bảo đảm lịch trình, vừa tạo điều kiện để các đại biểu có thời gian tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh. Các điểm đến, cơ sở dịch vụ, phương tiện vận chuyển, điểm dừng trải nghiệm và nội dung thuyết minh được rà soát để chương trình có tính liên kết, hạn chế thời gian di chuyển nhưng vẫn thể hiện được sự đa dạng của sản phẩm du lịch địa phương.

Show diễn thực cảnh "Đi tìm dấu ngọc" tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả) là sản phẩm văn hóa hấp dẫn, thu hút du khách.

Thông qua chương trình, Quảng Ninh dự kiến giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành hệ thống sản phẩm từ biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái đến văn hóa, lịch sử và những sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện.

Cùng với Famtrip, hoạt động kết nối B2B giữa doanh nghiệp Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác được tổ chức trong ngày 23/9 nhằm tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa bên cung ứng và bên phân phối sản phẩm. Với doanh nghiệp Quảng Ninh, đây cũng là dịp giới thiệu những sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và nắm bắt xu hướng thị trường. Những thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp lữ hành giúp địa phương có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Không gian tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp B2B tại Nhà hàng và trung tâm tổ chức sự kiện Sea Bay (phường Bãi Cháy) đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Ông Đặng Văn Toàn, Giám đốc kinh doanh kiêm đồng sáng lập Nhà hàng và trung tâm tổ chức sự kiện Sea Bay (phường Bãi Cháy) cho biết: Việc tổ chức chương trình kết nối B2B có ý nghĩa quan trọng bởi sau khi khảo sát điểm đến, doanh nghiệp có thể trực tiếp trao đổi về giá dịch vụ, khả năng cung ứng, chính sách hợp tác, phương thức xây dựng tour và nhu cầu của từng thị trường. Những cuộc gặp trực tiếp như vậy giúp rút ngắn khoảng cách giữa quảng bá và khai thác thị trường. Là đơn vị tham gia tổ chức chương trình kết nối B2B, đến thời điểm này, đơn vị đã nhận được lượng đăng ký tham dự vượt kế hoạch, lên đến gần 170 đơn vị trên toàn quốc.

Với Quảng Ninh, giá trị của chuỗi sự kiện không chỉ nằm ở việc đăng cai một hội nghị quy mô toàn quốc. Quan trọng hơn, đây là dịp để địa phương đưa sản phẩm đến gần hơn với những đơn vị trực tiếp kết nối và đưa khách đến điểm đến; lắng nghe thị trường để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ. Qua chuỗi hoạt động, Quảng Ninh kỳ vọng tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các thị trường khách trên cả nước; từ đó góp phần hình thành thêm các tour tuyến, thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị từ hoạt động du lịch.