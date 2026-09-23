Đón mùa du lịch tàu biển quốc tế

Du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch. Đặc biệt đây cũng là nguồn khách đóng góp vào lượng du khách quốc tế đến với Quảng Ninh và lan tỏa hình ảnh các điểm đến trên địa bàn thành phố ra với bạn bè thế giới. Chính vì vậy, những năm qua, Quảng Ninh luôn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút khách ở thị trường khách tàu biển, đồng thời nâng cấp hạ tầng cảng bến, điểm đến, chất lượng phục vụ để thu hút thêm nhiều khách quốc tế đến từ đường biển.

Thông thường mùa du lịch tàu biển quốc tế bắt đầu khởi động từ tháng 9 năm trước kéo dài đến tháng 4 năm sau. Thế nhưng, giờ đây, với hạ tầng đồng bộ, chất lượng dịch vụ tốt, du lịch diễn ra 4 mùa quanh năm, Quảng Ninh cũng vì thế thu hút nhiều hãng tàu biển cập bến thường xuyên.

Như mới đây, tàu biển du lịch cỡ lớn Adora Magic City đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách từ Trung Quốc đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên con tàu này đến Quảng Ninh, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Quảng Ninh. Dự kiến những tháng cuối năm, tàu Adora Magic City sẽ tiếp tục có kế hoạch đưa một lượng du khách lớn cập cảng Quảng Ninh.

Từ đầu năm đến nay, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón trên 50 chuyến tàu biển quốc tế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Việc thường xuyên đón những chuyến tàu biển quốc tế, đặc biệt là tàu biển cỡ lớn là kết quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá, liên kết du lịch mà Quảng Ninh đã tích cực triển khai trong thời gian qua.

Trong đó, thành phố cũng đặc biệt chú trọng đến thị trường khách Trung Quốc, với các doanh nghiệp khai thác tàu biển cỡ lớn, siêu lớn của nước bạn. Qua đó mở rộng hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành điểm trung chuyển quan trọng trên hải trình du lịch tàu biển trong khu vực. Các hãng tàu biển cũng mong muốn sẽ đón được du khách từ Việt Nam, Quảng Ninh sang Trung Quốc, thúc đẩy hải trình hai chiều, qua đó tạo ra sự bền vững cho những chuyến tàu biển từ Bắc Hải, Hải Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) sang Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng.

Du lịch tàu biển quốc tế được Quảng Ninh xác định là một trong những phân khúc khách quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của ngành Du lịch.

Quảng Ninh dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Thành phố kỳ vọng không chỉ gia tăng về quy mô, mà còn đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, thu hút nhiều hãng tàu biển từ nhiều quốc gia, cùng những siêu du thuyền quy mô lớn đến với Quảng Ninh.

Để phục vụ dòng khách tàu biển quốc tế, Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, đơn vị lữ hành, du lịch, dịch vụ chủ động xây dựng những tour, tuyến tham quan, trải nghiệm phù hợp với nhu cầu du khách, lịch trình của tàu. Đặc biệt chú trọng đến giới thiệu những điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn, đặc sắc của Quảng Ninh qua đó lan tỏa hình ảnh thành phố di sản ra thế giới. Cùng với đó là giới thiệu đến du khách quốc tế về văn hóa bản địa, sự đa dạng, hấp dẫn của ẩm thực Quảng Ninh.

Nhằm thu hút du khách dịp cuối năm, nhất là khách quốc tế, Quảng Ninh sẽ đăng cai chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch quốc gia diễn ra từ ngày 23-24/9. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị đánh giá thực tiễn hoạt động du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn; đồng thời tăng cường liên kết, mở rộng thị trường, thúc đẩy quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Qua chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch quốc gia, tạo điều kiện để doanh nghiệp Quảng Ninh gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các đối tác, nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng các chương trình, tour, tuyến mới. Đặc biệt tăng cường liên kết, kết nối thu hút thị trường khách quốc tế, khách tàu biển...

9 tháng năm 2026, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 4,21 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 56.400 tỷ đồng. Với việc tích cực đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút thị trường khách trong nước và quốc tế dịp cuối năm, Quảng Ninh quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đón khoảng 23 triệu lượt du khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng trong năm 2026.